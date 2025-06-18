Финляндия повторит судьбу Украины: армия Путина насторожила своими действиями

Россия активно увеличивает свое военное присутствие у границы с Финляндией, в частности, сооружает новый артиллерийский гарнизон в городе Кандалакша. Об этом сообщает финская служба новостей Yle, ссылаясь на спутниковые снимки.

Фото: 24 Канал

На территории гарнизона Лупче-Савино в Кандалакше проходят масштабные земляные работы и возводятся новые постройки. По информации администрации Мурманской области, эти стройки предназначены для размещения артиллерийской бригады.

Кроме того, Yle отмечает, что в этом гарнизоне планируется разместить также часть инженерной бригады, хотя ранее этот объект использовался преимущественно как склад.

Спутниковые снимки зафиксировали активность и на других военных базах в Карелии, подконтрольной России. Особенно много новой военной техники замечено в гарнизоне Саперне, расположенном в бывшем финском поселке Саккола.

Аналитики полагают, что усиление военной деятельности в Карелии связано с двумя факторами. Во-первых, здесь готовят солдат и восстанавливают технику для дальнейшей отправки на фронт в Украине, что уже зафиксировано спутниковыми снимками. Во-вторых, Россия намерена укрепить свои позиции прямо на границе с Финляндией.

Отставной майор финской военной разведки Марко Эклунд подчеркнул, что если бы войска предназначались исключительно для Украины, строительство такой инфраструктуры не имело бы смысла.

Российские власти открыто говорят о расширении военных объектов в регионе. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на модернизацию военных городков в регионе выделят 42 миллиарда рублей (около 460 миллионов евро).

Ранее также сообщалось, что Россия формирует новый 44-й армейский корпус у финской границы, что увеличит военное присутствие минимум на 15 тысяч военнослужащих.

Портал "Комментарии" уже писал, что Европейский Союз не намерен возвращаться к импорту российского газа даже после завершения войны в Украину. Как заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в комментарии The Guardian, Брюссель не рассматривает Кремль как надежного партнера по энергетической сфере.