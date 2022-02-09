Финскому депутату пришлось объясняться за твит о нежелательном членстве Украины в НАТО

Главе комитета по иностранным делам парламента Финляндии Мико Ниикко пришлось оправдываться за свой твит, в котором он заявил, если Украина присоединиться к НАТО, то это будет противоречить внешнеполитической позиции страны. Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщает "Yle".

ФОТО: FB NIIKKO MIKA

Мика Ниикко есть представителем фракции правопопулистской партии "Настоящие финны".

В своем Twitter политик написал, что лидеру Франции Эммануэлю Макрону или какому-то другому лидеру Европы следовало бы открыто заявить, что в НАТО нет намерений принимать Украину в свои ряды и гарантировать, что этого в ближайшее время не произойдет. Мика Ниикко заявил, что без таких заверений надеяться, что переговоры закончатся успешно слишком самоуверенно.

Такой месседж депутата вызвал очень много критики в свой адрес, а также в адрес своей политической силы. В итоге политику пришлось этот твит удалить.

Издание "Yle" обратилось к Мико Ниикко за комментарием по поводу своей позиции. Политик заявил, что он уважает территориальную целостность Украины и ее суверенитет, а в своем сообщении лишь хотел сказать, что если реалистично смотреть на ситуацию, то в самой ближайшей перспективе Украина при очень небольшой вероятности сможет стать членом НАТО. При этом финский парламентарий добавил, что вопрос членства Украины в НАТО – это исключительно тема Альянса и самой Украины. Никто другой не может влиять на решение.

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