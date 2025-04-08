Фон дер Ляен экстренно обратилась к властям Китая о помощи: какая причина

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала Китай способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, обратившись к китайскому премьер-министру Ли Цяну во время телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

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Фон дер Ляен подчеркнула, что Европейский Союз последовательно поддерживает справедливый и устойчивый мир в Украине и отметила, что только самой Украине принадлежит право определять условия мира. Она призвала Китай активнее вовлечься в процесс миротворчества и способствовать стабильности в регионе.

Президент Еврокомиссии также обратила внимание, что саммит ЕС-Китай, который состоится в июле этого года, станет важным событием для празднования 50-летия дипломатических отношений между двумя странами. Это предоставит возможность для более детального обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

Кроме того, фон дер Ляен и Ли Цян обсудили текущее состояние отношений между ЕС и Китаем, в частности, влияние новых американских тарифов на экономику обеих сторон. Она отметила важность дальнейшего сотрудничества между Европейским Союзом и Китаем, невзирая на экономические вызовы.

Напомним, Китай ранее прокомментировал массированные обстрелы Россией Украины, заявив, что единственным способом разрешения "украинского кризиса" является мирный диалог и переговоры. Пекин выступает за политическое разрешение конфликта и призывает к прекращению насилия в регионе.

Портал "Комментарии" уже писал, что торговая война между США и Китаем может привести к упадку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. Этот сценарий может быть запущен в действие при введении дополнительных 50% пошлин на все товары из Китая. Об этом пишет Sky News.