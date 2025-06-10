Фон дер Ляен назвала ключевые пункты нового пакета санкций против России

Урсула фон дер Ляен анонсировала новые шаги Евросоюза по усилению энергетического давления на Россию из-за войны против Украины. ЕС планирует снизить потолок цен на российскую нефть и полностью запретить транзакции с газопроводами "Северный поток".

Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас рассказала о новых санкциях против России, которые войдут в 18-й пакет. По словам главы Еврокомиссии, санкции будут предусматривать жесточайшие энергетические ограничения с начала полномасштабной войны в Украине, а среди главных инициатив полный запрет на любые транзакции с двумя газопроводами.

"Впервые мы предлагаем запрет на транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком-2". Это означает, что ни одна структура ЕС не сможет взаимодействовать напрямую или косвенно в какой-либо форме с этими газопроводами", — сказала фон дер Ляен.

Также Еврокомиссия предлагает снизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Это решение является частью более широкой стратегии по ограничению доходов России от экспорта энергоресурсов. Кроме того, ЕС планирует запретить импорт производимых из российской нефти нефтепродуктов, даже если они изготовляются за пределами РФ.

Однако фон дер Ляен подчеркнула, что снижение цены на российскую нефть относится не только к компетенции ЕС, но и к G7, куда входят Соединенные Штаты.

По данным Financial Times, договоренности о новом 18-м пакете санкций ожидают достичь до конца июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае Украина призвала ЕС снизить цену на российскую нефть до 30 долларов.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа рассказали, как закончить войну в Украине. Главным условием стал отказ Китая от российской нефти.