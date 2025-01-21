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Фон дер Ляен обещает дальнейшую безусловную поддержку ЕС Украины

На сегодняшний день Европейский Союз уже предоставил Украине около €140 миллиардов помощи, и эта поддержка будет продолжаться без каких-либо условий.

сегодня, 13:40
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Клименко Елена

Независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, Европа будет продолжать активно поддерживать Украину, которая борется за свое европейское будущее и защищает не только свою собственную безопасность, но и стабильность в Европе. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Фон дер Ляен обещает дальнейшую безусловную поддержку ЕС Украины

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Она ответила на вопрос председателя Форума Клауса Шваба, который поинтересовался, какой будет роль Европы в контексте продолжающейся войны в Украине, если новая администрация в США уменьшит объемы помощи Украине. помощи, и эта поддержка будет продолжаться без каких-либо условий.

"Сейчас очевидно, что мы не остановим нашу поддержку Украины. Мы уже предоставили почти €140 миллиардов и будем и дальше поддерживать страну. Для нас чрезвычайно важно, чтобы Украина оставалась независимой, и чтобы именно украинцы имели право решать, что будет с их территориями. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько это будет нужно", — отметила фон дер Ляен.

Портал "Комментарии" писал, что на Западе назвали две причины , почему Трамп не упомянул об Украине во время инаугурационной речи. "CNN" пишет, что такое молчание можно объяснить по-разному, но есть две очевидные причины. исполнительной власти Трамп мог решить воздержаться от комментариев по поводу своей позиции и сроков завершения войны. Это кажется наиболее рациональным подходом ввиду сложности задачи. и нежелание создавать дополнительное давление посредством публичных обязательств. Во-вторых, возможно, Трамп осознал масштабность проблемы и понял, что его идея скорой победы недостижима в краткосрочной перспективе.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3950973-es-i-nadali-pidtrimuvatime-ukrainu-so-b-ne-trapilosa-fon-der-laen.html
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