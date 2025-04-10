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Фон дер Ляен отреагировала на неожиданное решение Трампа

Урсули фон дер Ляен приветствовала решение Трампа об отсрочке пошлин США.

сегодня, 12:06
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Автор:
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Slava Kot

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен положительно отреагировала на неожиданное решение Дональда Трампа пересмотреть свою таможенную политику. По ее словам, ЕС поддерживает конструктивные переговоры с США.

Фон дер Ляен отреагировала на неожиданное решение Трампа

Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин для Китая до 125%, однако временно приостановил введение дополнительных пошлин для других стран, в частности, Европейского Союза. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отреагировала на решение Трампа на платформе X.

"Я приветствую заявление президента Трампа о приостановлении взаимных пошлин. Это важный шаг к стабилизации мировой экономики. Четкие, предполагаемые условия важны для функционирования торговых сетей и цепей поставок. Тарифы – это налоги, которые только вредят бизнесу и потребителям", — отметила фон дер Ляен.

Президент Европейской комиссии добавила, что выступает за тарифное соглашение "ноль за ноль" между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. По ее словам, ЕС остается преданным конструктивным переговорам с США по взаимовыгодной торговле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп подвергся разгромной капитуляции и изменил свое решение. Несмотря на официальные заявления Белого дома, что отсрочка пошлин была спланирована, вероятно, администрация Трампа испугалась экономических показателей, возникших после новых тарифов.

Также "Комментарии" писали, что только одна страна Европейского Союза не поддержала новые пошлины против США. Ею оказалась Венгрия во главе с Виктором Орбаном, имеющим тесные связи с Кремлем, а также с Дональдом Трампом.



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Источник: https://x.com/vonderleyen/status/1910216093651632569
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