Фон дер Ляен резко отреагировала на атаку России по Украине: над чем смеются в Кремле

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен резко отреагировала на самую массированную с начала войны атаку России против Украины, которая произошла в ночь на 7 сентября. Она заявила, что Европа полностью поддерживает Киев и продолжит усиливать давление на Кремль.

В ночь на 7 сентября Россия нанесла комбинированный воздушный удар по территории Украины, применив более 800 дронов-камикадзе и ракет разного типа. Это самая большая атака с начала полномасштабного вторжения. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в соцсети Х заявила, что атака свидетельствует о полном пренебрежении Кремлем международным правом и человеческой жизнью.

"Минувшей ночью Россия нанесла один из самых больших ударов беспилотниками и ракетами по Украине, целью были как правительственные здания, так и гражданские дома. Кремль снова насмехается над дипломатией, топчет международное право и убивает без разбора. Европа полностью поддерживает и будет продолжать поддерживать Украину", — пишет президент Европейской комиссии

Фон дер Ляен подчеркнула, что Европа укрепляет украинские Вооруженные силы, работает над долгосрочными гарантиями безопасности и ужесточает санкции против России.

Накануне в Париже фон дер Ляен принимала участие во встрече так называемой Коалиции желающих, где очертила три стратегических задачи по усиления Украины. По ее словам, ЕС хочет превращения Украины в "стального дикобраза", способного отражать любую агрессию, создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и укрепление оборонной позиции Европы.

По данным Воздушных сил, украинское ПВО уничтожило 751 цель из 823, однако 9 ракет и 54 дроны попали в 33 локации по всей стране. Известно о по меньшей мере трех погибших и 11 раненых. В Киеве повреждено здание Кабинета Министров.

