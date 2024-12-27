Газопровод "Северный поток" планируется запустить в 2025 году, что позволит странам ЕС снова закупать российский газ. Однако вместо российского "Газпрома" владельцем газопровода станет американский инвестор. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в интервью Handelsblatt.

Газопровод "Северный поток". Фото: Reuters

Он отметил, что Германия, в частности, испытывает насущную потребность в дешевых российских энергоресурсах, поскольку сохранить экономику конкурентоспособной ей удалось благодаря дешевому газу из России. По словам Вучича, Германии срочно требуется дешевое энергоснабжение, хотя энергоресурсы в стране остаются дорогими.

Учитель также предположил, что "Северный поток" сменит владельца уже в следующем году, хотя точный новый владелец не был назван.

"Я смело прогнозирую: не позже чем через год, 'Северный поток' будет принадлежать американскому инвестору, и газ будет транспортироваться из России в Европу", — сказал он.

Ранее, согласно информации The Wall Street Journal, новым владельцем газопровода может стать американский миллиардер и финансист Стивен Линч, не являющийся публичным лицом, но имеющий значительный опыт работы в России. Линч, два десятилетия ведущий бизнес в Москве, обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участие в аукционе на покупку газопровода, если тот будет выставлен на продажу через процедуру банкротства в Швейцарии. Он объяснил свое желание тем, что владение газопроводом может стать важным инструментом для США в мирных переговорах с Россией и служить долгосрочным интересам Соединенных Штатов.

Газопровод "Северный поток" длиной 765 миль считался важным активом для российской газовой промышленности, поскольку соединял крупные месторождения газа с Европой. Его строительство завершили к началу полномасштабного вторжения России в Украину, однако он не начал коммерческую эксплуатацию. В настоящее время газопровод принадлежит дочерней компании "Газпрома", объявившей о банкротстве в Швейцарии в начале войны. В сентябре 2022 года подводные взрывы повредили одну из нитей газопровода, а другая осталась неповрежденной, но не используется.

Портал "Комментарии" также писал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" следует рассматривать как законные цели в российско-украинской войне.