Глава МИД Венгрии сделал заявление о санкциях против России: его слова вырезали

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто неожиданно предположил, что его страна может поддержать санкции против России, если они станут частью переговорной стратегии Дональда Трампа. Такое заявление прозвучало во время выступления венгерского министра в Лондоне, однако впоследствии этот фрагмент был изъят из официальной стенограммы для СМИ в Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Во время лекции в британском аналитическом центре Royal United Services Institute (RUSI) Сиярто ответил на вопрос, изменится ли позиция Будапешта в случае, если Трамп решит усилить давление на Кремль новыми санкциями. Венгерский министр выразил надежду, что до этого не дойдет, и дипломатические усилия остановят войну в Украине. Однако Сиярто признал, что если Вашингтон выберет силовой сценарий, Венгрия может пересмотреть свою позицию по поводу санкций против России.

"Наше решение в будущем будет определяться обстоятельствами в будущем", – отметил Сийярто.

Это заявление опубликовали британское издание The Telegraph и венгерский портал Telex.hu. Однако в итоговой версии сообщения, которое Министерство иностранных дел Венгрии направило местным медиа, комментарий Сиярто по поводу санкций против России вырезали.

С начала полномасштабной агрессии России против Украины правительство Виктора Орбана последовательно выступает против новых санкций ЕС в отношении Москвы. Будапешт аргументирует это тем, что ограничения, по их мнению, наносят больше вреда европейской экономике, чем России. Венгрия продолжает активно поддерживать экономические связи с Россией, в том числе в энергетической сфере. Будапешт продолжает закупать российские энергоносители и развивать сотрудничество в других отраслях, несмотря на международные ограничения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше намекнули на референдум об изгнании Венгрии из ЕС.

Также "Комментарии" писали о том, что Венгрия стала единственной страной ЕС, не поддержавшей новые пошлины против США.