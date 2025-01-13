Глава МИД Венгрии Сийярто выразил обеспокоенность из-за якобы атаки Украины на "Турецкий поток"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявления Москвы о возможной атаке Украины на "Турецкий поток". Он заявил, что какие-либо действия, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность, должны рассматриваться как нарушение суверенитета. Об этом дипломат сообщил в своем сообщении на Facebook.

Петер Сийярто. Фото: Reuters

По словам Сийярто, "Турецкий поток" имеет критическое значение для поставки газа в Венгрию и другие страны Центральной Европы, и этот маршрут стабильно работает на протяжении многих лет.

"Мы требуем, чтобы все государства уважали безопасность и функциональность этого энергетического маршрута. Безопасность энергоснабжения является важным аспектом суверенитета, и любая угроза нашему энергоснабжению должна восприниматься как атака на суверенитет", – отметил он.

Напомним, что Минобороны РФ заявило, что 11 января ВСУ якобы атаковали компрессорную станцию "Русская", находящуюся в Краснодарском крае, используя беспилотники.

Также важно отметить, что с 1 января 2025 Украина остановила транзит российского газа через свою территорию с целью обеспечения национальной безопасности. Европейские страны были предупреждены об этом и уже подготовили соответствующие меры.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее выражал угрозу прекратить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить помощь украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через территорию Украины.

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в попытках подрыва "Турецкого потока" и совершении терактов в отношении Курской АЭС.

Портал "Комментарии" уже писал, что соперница Шольца заявила , что запустит "Северный поток", если станет канцлером .