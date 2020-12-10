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Главе Минздрава Чехии угрожают из-за коронавируса

Чешская полиция была вынуждена взять под охрану министра здравоохранения республики Яна Блатны. Правоохранителей к главе МОЗ приставили из-за угроз в его адрес из-за введенных в стране карантинных ограничений.

сегодня, 00:47
Автор:

Ольга Чародий

В Чехии всплеск коронавируса не спадает, в стране продолжается жесткий карантин. Из-за этого многие рестораны, бары закрыты,  предприниматели теряют убытки и им приходится увольнять своих сотрудников. Многие не  довольны  лондауном и выходят на мирные пикеты.

Главе Минздрава Чехии угрожают из-за коронавируса

ФОТО: Из открытых источников

Поскольку вовремя протестов жители страны выкрикивают угрозы в сторону правительства, министру здравоохранения Чехии Яну Блатны и еще одному члену правительства предоставили временную охрану. Полисмены  также охраняют министра промышленности, торговли и транспорта Карела Гавличека — все из-за угроз в связи с введенными карантинными ограничениями, пишет Novinky.cz.

Отметим, бывшего президента Чехии Вацлава Клауса недавно полиция оштрафовала на 3 тысячи крон (более 3000 грн) за неправильное ношение маски. 

Напомним, "Комментарии" писали, что украинцы вновь могут получать рабочие визы в Чехию. Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз гражданам этой страны.  Посольство Чехии в Киеве заработает уже с 25 мая. А генеральное консульство во Львове принимает документы и анкеты на получение визы с пятницы, 22 мая. О причинах такого события рассказа министр иностранных дел Чехии  Томаш Петршичек. По словам чиновника, в стране не хватает сезонных работников.


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Источник: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ministr-blatny-dostal-ochranku-40344748
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