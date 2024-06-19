Главный оппонент Орбана заявил, что против военной поддержки Украины

Лидер правоцентристского движения TISZA и главный венгерский оппозиционер Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает предоставление военной помощи Украине. Однако добавил, что согласен с правом Украины на защиту своих территорий в войне против России.



Петер Мадьяр. Фото из открытых источников

Во время принятия партии TISZA в группу ЕНП в Европейском парламенте, Петер Мадьяр рассказал о своей политике по отношению к Украине.

"Мы разделяем позицию правительства Будапешта: мы не будем посылать войска или оружие в Украину из Венгрии. Вы знаете, какая чувствительна ситуация в Венгрии в этой войне", — сказал Мадьяр.

Тем не менее, Петер Мадьяр заявил, что поддерживает право Украины на самооборону, назвал российского диктатора Владимира Путина агрессором и добавил, что "независимость и суверенитет" Украины находятся под международной защитой.

"Я думаю, что ЕНП понимала особую, щекотливую ситуацию в Венгрии в этой войне. Но мы будем поддерживать украинский народ всеми другими способами и инструментами", — добавил лидер партии TISZA.

Петер Мадьяр — бывший член партии Виктора Орбана Fidesz и организатор антикоррупционных митингов против венгерского руководства, которые помогли политику обрести популярность в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан рассказал, как планирует закончить войну в Украине. По его словам, выступающие за мир партии должны прийти к власти в ЕС, а в США президентом должен стать Дональд Трамп, которые вместе бы повлияли на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о Суде ЕС, который наказал Венгрию. Орбан выразил свое недовольство и возмутился из-за приговора.