Главный оппонент Орбана заявил, что против военной поддержки Украины

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Slava Kot
Лидер правоцентристского движения TISZA и главный венгерский оппозиционер Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает предоставление военной помощи Украине. Однако добавил, что согласен с правом Украины на защиту своих территорий в войне против России.
Петер Мадьяр. Фото из открытых источников
Во время принятия партии TISZA в группу ЕНП в Европейском парламенте, Петер Мадьяр рассказал о своей политике по отношению к Украине.
Тем не менее, Петер Мадьяр заявил, что поддерживает право Украины на самооборону, назвал российского диктатора Владимира Путина агрессором и добавил, что "независимость и суверенитет" Украины находятся под международной защитой.
Петер Мадьяр — бывший член партии Виктора Орбана Fidesz и организатор антикоррупционных митингов против венгерского руководства, которые помогли политику обрести популярность в стране.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан рассказал, как планирует закончить войну в Украине. По его словам, выступающие за мир партии должны прийти к власти в ЕС, а в США президентом должен стать Дональд Трамп, которые вместе бы повлияли на войну в Украине.
Также "Комментарии" писали о Суде ЕС, который наказал Венгрию. Орбан выразил свое недовольство и возмутился из-за приговора.
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