Граждане Великобритании, Франции, Германии и Польши принимали участие в опросе, исследовавшем возможность нападения России на европейские страны в ближайшие годы. Результаты исследования, проведенного организацией More in Common, были обнародованы недавно.

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Согласно опросу, большинство респондентов из этих стран считают, что Россия может совершить агрессию против Европы в ближайшие годы. Конкретно 60% французов, 68% британцев и поляков, а также 53% немцев разделяют такое мнение.

Респонденты также выразили поддержку продлению помощи Украине. 66% граждан Великобритании и Польши считают, что поддержка Киева должна продолжаться, даже если Соединенные Штаты остановят свою помощь. Во Франции этот показатель составляет 57%, а в Германии – 54%.

Что касается возможной миротворческой миссии европейских стран в Украине после заключения мирного договора или перемирия, то мнения разделились. Поддержку такой инициативы выразили 57% британцев, 44% французов, 41% немцев и всего 27% поляков.

Опрос проводился онлайн со 2 по 5 марта, и в нем приняли участие 1503 респондента из Франции, 1093 – из Великобритании, 1513 – из Германии и 1000 – из Польши.

Также, по информации Reuters, в период с 3 по 4 марта 2025 года был проведен опрос среди американцев по поводу их взглядов на ответственность Украины в войне с Россией. Только 7% считают, что Украина виновата в развязывании войны, 70% отрицают это, а 23% затруднились с ответом.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что "будет собирать мнение людей" в кампании по почте, которую критики высмеивали как инструмент пропаганды.