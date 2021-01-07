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Граждане Евросоюза требуют запретить использование биометрики для слежения

Новая инициатива от граждан ЕС будет рассмотрена в течении года

сегодня, 18:44
Автор:

Павел Зинченко

Сегодня Европейская комиссия решила зарегистрировать Европейскую гражданскую инициативу (ECI) под названием "Инициатива гражданского общества по запрету практики массового биометрического наблюдения". Организаторы ECI призывают Комиссию предложить правовой акт, который навсегда прекратит неизбирательное и произвольно целенаправленное использование биометрических данных способами, которые могут привести к массовому слежению или любому неправомерному вмешательству в основные права.

Граждане Евросоюза требуют запретить использование биометрики для слежения

Граждане Евросоюза против биометрики

Комиссия считает, что ECI является допустимой с юридической точки зрения, поскольку соответствует необходимым условиям, и поэтому решила зарегистрировать ее. Комиссия не проанализировала сущность предложенного документа на данном этапе.

После сегодняшней регистрации ECI организаторы могут начать в течение следующих 6 месяцев процесс сбора подписей в поддержку. Если ECI получит 1 миллион заявлений о поддержке в течение 1 года как минимум от 7 различных государств-членов, Комиссия должна будет отреагировать в течение 6 месяцев. Комиссия может решить, следовать ли просьбе или нет, и в обоих случаях потребуется объяснить ее мотивацию.

Европейская гражданская инициатива была представлена ​​вместе с Лиссабонским договором как инструмент определения повестки дня в руках граждан. Официально она была запущена в апреле 2012 года.  С начала Инициативы Комиссия зарегистрировала в общей сложности 76 гражданских инициатив и отклонила 26 инициатив, поскольку они не удовлетворяли условиям.

Как сообщало издание "Комментарии", Европейская комиссия готовит судебный иск против Apple.


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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_22
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