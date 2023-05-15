Грузия разрешила первой российской авиакомпании возобновить прямые рейсы

Через четыре года Грузия разрешила возобновить прямые авиарейсы, запрещенные до сих пор. Первый прямой рейс состоится уже на этой неделе. Об этом сообщает Imedi со ссылкой на заявление главы Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

Он рассказал, что заявки на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний. Также он подчеркнул, что ни одна из находящихся под санкциями авиакомпаний не будет выполнять рейсы. Уже сформирован список критериев получения разрешения на осуществление полетов между странами.

"Как я уже говорил, уже получены заявки пяти авиакомпаний, из них проверка одной уже завершена, это авиакомпания "Азимут", которая сможет выполнять рейсы с 17 мая. Указанное разрешение выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии, и полеты начнутся с 17 мая ", — заявил Давиташвили.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что прямое авиасообщение и безвиз для Грузии . Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает инициативу Кремля отменить визовый режим для грузинских граждан и возобновить авиасообщение между РФ и Грузией "российской провокацией". Поддержка этого решения пророссийским правительством Грузии уже вызвала в стране протесты. Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поделился таким комментарием. Даже Советский Союз, напоминает эксперт, по ресурсам не мог претендовать на роль сверхдержавы. Куда уж России таскаться в этой гонке! По мнению Игоря Рейтеровича, руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития очень похоже на провокацию со стороны РФ.