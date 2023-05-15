logo

BTC/USD

27408.35

ETH/USD

1828.70

LTC/USD

87.93

USD/UAH

37.57

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Грузия разрешила первой российской авиакомпании возобновить прямые рейсы
commentss НОВОСТИ Все новости

Грузия разрешила первой российской авиакомпании возобновить прямые рейсы

Первый прямой рейс состоится уже на этой неделе

сегодня, 20:49
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Через четыре года Грузия разрешила возобновить прямые авиарейсы, запрещенные до сих пор. Первый прямой рейс состоится уже на этой неделе. Об этом сообщает Imedi со ссылкой на заявление главы Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

Грузия разрешила первой российской авиакомпании возобновить прямые рейсы

Авиасообщения между Грузией и Россией (фото из открытых источников)


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он рассказал, что заявки на выполнение прямых рейсов между Россией и Грузией подали пять авиакомпаний. Также он подчеркнул, что ни одна из находящихся под санкциями авиакомпаний не будет выполнять рейсы. Уже сформирован список критериев получения разрешения на осуществление полетов между странами.

"Как я уже говорил, уже получены заявки пяти авиакомпаний, из них проверка одной уже завершена, это авиакомпания "Азимут", которая сможет выполнять рейсы с 17 мая. Указанное разрешение выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии, и полеты начнутся с 17 мая ", — заявил Давиташвили.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что прямое авиасообщение и безвиз для Грузии . Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает инициативу Кремля отменить визовый режим для грузинских граждан и возобновить авиасообщение между РФ и Грузией "российской провокацией". Поддержка этого решения пророссийским правительством Грузии уже вызвала в стране протесты. Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поделился таким комментарием. Даже Советский Союз, напоминает эксперт, по ресурсам не мог претендовать на роль сверхдержавы. Куда уж России таскаться в этой гонке! По мнению Игоря Рейтеровича, руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития очень похоже на провокацию со стороны РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!