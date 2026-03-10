logo

Хаос и паника охватили Европу: чиновники в шоке готовят неоднозначное решение

10 марта лидеры ЕС проведут срочное совещание, чтобы обсудить стремительный рост цен на энергоносители, вызванный войной на Ближнем Востоке

10 марта 2026, 09:45


Во вторник, 10 марта, страны-члены Европейского Союза созывают экстренное совещание на фоне стремительного роста цен на энергоносители. Причиной удорожания стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что повлекло за собой дополнительные риски для поставки газа и нефти в Европу. Лидеры ЕС намерены обсудить срочные меры по стабилизации энергетического рынка и уменьшению влияния высоких цен на экономику и потребителей.

Хаос и паника охватили Европу: чиновники в шоке готовят неоднозначное решение

Фото: из открытых источников

Встреча состоится в формате видеоконференции, организованной Германией, Бельгией и Италией. Ее цель – выработать предварительные решения и подготовить предложения к саммиту Европейского совета, запланированному на 19–20 марта, сообщает Politico. Дипломаты уточняют, что участие в переговорах примет большое количество представителей стран ЕС. Хотя точное количество лидеров, которые подключатся к конференции, пока неизвестно, ожидается активное участие с их стороны из-за обострения энергетической ситуации.

Внезапное повышение цен на газ и нефть заставило европейских руководителей искать срочные решения во избежание полномасштабного кризиса. Среди возможных тем для обсуждения — поддержка потребителей, координация закупок энергоресурсов и поиск альтернативных источников поставок. Высокие цены на энергоносители уже влияют на рынок бензина и продовольствия, а также повышают затраты на транспорт. Эксперты прогнозируют, что эффективные решения в этой срочной встрече могут смягчить экономическое давление и стабилизировать ситуацию на европейском энергетическом рынке.

Портал "Комментарии" уже писал , что вечером понедельника, 9 марта, а также в ночь на 10 марта Харьков подвергся очередным атакам дронов со стороны российских оккупантов. В результате ударов в разных районах города вспыхнули пожары и были повреждены жилые дома и транспортные средства. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



