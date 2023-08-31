Идея Зеленского приравнять коррупцию к госизмене: чем ответили в Европарламенте

В Европарламенте раскритиковали инициативу президента Украины Владимира Зеленского относительно приравнивания коррупции во время войны к государственной измене, что приведет к передаче части коррупционных дел от НАБУ в СБУ. Обсуждение инициатив Зеленского состоялось на совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и бюджету по предложению Европейской Комиссии по программе поддержки Украины в 50 миллиардов евро на цели восстановления и модернизации в 2024-2027 годах, сообщает портал "Комментарии".

Борьба с коррупцией в Украине. Фото: из открытых источников

Докладчик по вопросам Украины в Европейском Парламенте Михаэль Галер заявил о рискованности шага, чтобы перевести борьбу с коррупцией на СБУ путем переименования коррупции в государственную измену.

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"Я считаю нецелесообразным во время войны перекладывать ответственность за борьбу с коррупцией из действующих институтов, таких как НАБУ и САП, на СБУ путем переименования коррупции в государственную измену. С другой стороны, хорошо, что сложность проблемы коррупции во время войны признается наравне с государственной изменой, но преодолевать этот вызов имеют действующие уполномоченные институты. Следует избегать впечатления, что целью такой инициативы является предоставление властям возможности контролировать коррупционные дела и определять их судьбу, особенно, когда речь идет о делах против чиновников", — отметил Галер.

Вице-председатель делегации Европарламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон также раскритиковала идею Зеленского.

"Я обеспокоена последней инициативой президента Зеленского относительно борьбы с коррупцией. Я рассматриваю ее как попытку избавиться от политических оппонентов. Она не направлена на усиление существующих антикоррупционных институций как НАБУ и САП, а на предоставление значительных полномочий СБУ. Мы должны внимательно следить за развитием событий", – подчеркнула евродепутат.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук в эфире общенационального телемарафона сделал ряд интересных заявлений. Так, он отметил, если Украина сможет минимизировать жертвы, то готова воевать в долгую по примеру Израиля. Пояснил, почему мы не переносим основные боевые действия на территорию России. Рассказал, на какие гарантии безопасности от партнеров рассчитывает наша страна. Признался, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения, а также – что не планирует, вопреки призывам Запада, проводить выборы во время войны. О чем говорят эти заявления? Какие позитивные и негативные моменты есть в данном интервью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



