Илон Маск может поставить под угрозу европейскую демократию, - Financial Times

Миллиардер и союзник Дональда Трампа Илон Маск представляет угрозу для европейской демократии из-за использования социальной сети X (бывший Twitter) для дискредитации политиков, которые ему не нравятся, и поддержки ультраправых взглядов, считают журналисты Financial Times.

Фото: из открытых источников

В то же время, генеральный директор Meta Марк Цукерберг ставит "свободу слова" выше важности независимой проверки фактов на своих платформах. Издание отмечает, что европейские политики могут опасаться последствий от Белого дома, если решат выступить против американских миллиардеров в своих усилиях "защитить демократию".

Благодаря своему богатству и влиянию через X, Маск усиливает свое влияние, в частности из-за поддержки ультраправой партии AfD в Германии и обвинения британского премьера Кира Стармера в "соучастии в массовых изнасилованиях", связанных со скандалом десятилетней давности, указывает FT.

Цукерберг, хотя и не использует свои платформы для распространения собственных или радикальных взглядов, пытается обрести благосклонность Трампа после предыдущих инцидентов. Он поддерживает Маска в вопросе свободы слова и заявляет о готовности сотрудничать с будущим президентом США для борьбы с институционализированной цензурой в Европе.

Издание отмечает, что европейским лидерам следует воздержаться от панических реакций, которые могут только укрепить позиции Маска. Учитывая расколы в коалиции сторонников Трампа, его влияние может ослабнуть, что снизит риски для политиков, пытающихся противостоять ему.

"Европейские правительства должны четко заявить, что платформы Маска и Цукерберга должны соблюдать правила. Европейский закон о цифровых услугах и британский закон о безопасности в Интернете предусматривают большие штрафы для крупных онлайн-платформ, которые не способны остановить распространение незаконного контента, в частности, дезинформации", — говорится в статье.

Портал "Комментарии" писал, что Илон Маск продолжает атаковать лидеров мира в собственной социальной сети X. На этот раз американский миллиардер название "девчонкой" премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отрицавшего возможность присоединения его страны к США.