Самолеты миссии Балтийского воздушного патрулирования Альянса на прошлой неделе и 2 января два раза поднимались в воздушное пространство, чтобы сопровождать военные самолеты РФ. Об этом информируют в литовском Министерстве обороны.

Истребители НАТО (фото из открытых источников)

Как утверждается в информации, истребители НАТО, находящиеся в странах Балтии, поднимались в воздушное пространство, чтобы обнаруживать и сопровождать самолеты-нарушители, находившиеся над Балтийским морем.

Еще 27 декабря истребители НАТО сопровождали военный самолет Ил-20, летевший в Калининградский регион. В число нарушителей попали еще два российских истребителя Су-27, которые летели из Калининградского региона и вернулись обратно.

28 декабря были распознаны и возвращены на свои аэродромы еще два самолета Су-30 из той же России.

Представители литовского Минобороны подчеркнули, что 27 декабря российские истребители пролетали с выключенными транспондерами. И не имели связи с диспетчером Регионального центра управления полетами.

Важно, что миссию Балтийского воздушного патрулирования истребители Североатлантического союза осуществляют с баз, расположенных на литовской и эстонской территориях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что е -кс-генерал НАТО ожидает перемирия между Украиной и Россией . В конце 2023 года боевые действия между Украиной и Россией прекратятся, поэтому ни одна из сторон не сможет добиться ожидаемых успехов на поле боя. В результате стороны поймут бесперспективность продолжения войны, будет подписано перемирие. Такое мнение в интервью газетам медиагруппы Funke высказал бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе ожидает прекращения огня в агрессивной войне России против Украины в конце этого года.

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