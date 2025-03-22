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Италия заплатит 100 000 евро за переезд в горы: в чем нюанс

Как Италия привлекает новых жителей

22 марта 2025, 22:30
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Амбарцумян Анна

Италия снова удивляет щедрым предложением для тех, кто мечтает о жизни среди живописных Альп. В регионе Трентино запустили программу, позволяющую получить до 100 000 евро на покупку и восстановление заброшенного дома в горном селе. Это не просто возможность получить жилье по выгодным условиям, но и шанс стать частью новой инициативы по возрождению местных общин. Однако есть нюансы, которые могут стать решающими для потенциальных участников.

Италия заплатит 100 000 евро за переезд в горы: в чем нюанс

Регион Трентино в Италии. Фото из открытых источников

Как работает программа
Проект финансируется из национального бюджета Италии на 2024 год и предусматривает:

  • 80000 евро на ремонт жилья;

  • 20 000 евро на его покупку.

Главное условие – здание должно быть заселено минимум 10 лет. В противном случае грантовые средства придется вернуть.

Почему власти Трентино раздают деньги
Многие горные деревни в регионе почти опустели, а закрытие школ, магазинов и больниц стало привычным явлением. В отличие от других итальянских регионов, где недвижимость раздавали за символический 1 евро, Трентино делает ставку на качество жизни, вкладывая 10 миллионов евро в развитие общин.

Какие ограничения

  • Участники не могут сдавать жилье в краткосрочную аренду, популярную среди туристов.

  • Один человек может приобрести максимум три объекта.

  • Принять участие могут только те, кому меньше 45 лет, и кто не владеет домом, нуждающимся в ремонте.

В настоящее время в программу присоединились 33 населенных пункта, а окончательный список будет утвержден в апреле. Среди фаворитов – живописные районы Валь-ди-Нон и Валь-ди-Соль, а также исторические села, обладающие большим туристическим потенциалом.



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/03/21/travel/trentino-italy-paying-to-buy-houses/index.html
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