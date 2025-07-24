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Из-за скандального шага Зеленского ЕС отложил часть помощи для Украины

ЕС впервые отложил выплаты Украине. Причиной стало замедление реформ и скандальный закон о НАБУ и САП.

24 июля 2025, 14:45
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Slava Kot

Украина впервые столкнулась с задержкой финансовой помощи Евросоюза. Причиной стало торможение реформ, в частности, в антикоррупционной сфере связанных с НАБУ и САП. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на недавно посетившего Киев депутата Европарламента Даниэля Фрейнда.

Из-за скандального шага Зеленского ЕС отложил часть помощи для Украины

ЕС отложил выплаты Украине. Фото: pixabay.com

Даниэль Фрейнд рассказал, что речь идет о средствах Ukraine Facility — механизме поддержки Украины от ЕС на 50 миллиардов евро, что предусматривает предоставление грантов и льготных кредитов для поддержки государственного бюджета. Согласно Фрейнду, отдельные транши приостановлены из-за того, что Украина не выполнила некоторые ключевые условия, в частности, относительно независимости антикоррупционных органов.

"Сейчас они впервые пропустили ключевые этапы, поэтому определенные платежи не были осуществлены по графику. Настроение было мрачным… У них создалось впечатление, что правительство на самом деле не внедряет реформы", – сказал Даниэль Фрейнд.

Напомним, что 22 июля Верховной Радой был принят законопроект №12414, изменяющий принципы функционирования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ вызвал резкую критику как внутри страны, так и международных партнеров. Несмотря на многие протесты в Киеве, Львове, Одессе и других городах, президент Владимир Зеленский подписал его в день голосования.

Этот шаг вызвал волну озабоченности среди западных союзников Украины. По данным Politico, Зеленскому лично позвонила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. В ответ на давление общественности и международных партнеров президент пообещал подать в парламент новый законопроект, который, по его словам, будет "гарантировать независимость антикоррупционных институций".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сделали предупреждение Украине из-за действий по НАБУ и САП.

Также "Комментарии" писали, что в Европе сделали серьезное заявление Украине о действиях по борьбе с коррупцией.



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Источник: https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/zelenskyy-scrambles-to-calm-furor/
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