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Избран новый глава парламента ЕС: впервые за 20 лет должность будет занимать женщина

Мальтийская консерваторка Метсола стала третьей женщиной во главе парламента ЕС

сегодня, 16:06
Автор:

Карина Ожерельева
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Мальтийский депутат Роберта Метсола во вторник, 18 января, заручилась огромной поддержкой и получила должность главы Европейского парламента, став первой женщиной, которая будет занимать этот пост спустя 20 лет. Об этом сообщает Reuters.

Избран новый глава парламента ЕС: впервые за 20 лет должность будет занимать женщина

Новоизбранного президента Европейского парламента Роберту Метсолу поздравляют депутаты Европейского парламента во время пленарного заседания в Страсбурге - Reuters

Метсола сменила итальянского социалиста Давида Сассоли после того, как он скончался в этом месяце в возрасте 65 лет.

Метсола из правоцентристской Европейской народной партии (ЭНП) победила двух других женщин-кандидатов, получив 458 из 616 голосов в первом туре, что означает, что не нужно проводить второй тур — это обычная практика для президентских выборов.

"Поздравляем Роберту Метсолу, действительно, с днем ​​рождения", — сказал Педро Сильва Перейра после оглашения результата, вызвавшего овации в зале в Страсбурге.

Метсола, которой во вторник, 18 января, исполнилось 43 года, сказала в предвыборном сообщении в Twitter, что пора, чтобы ассамблею возглавила женщина и что она должна соединиться с гражданами ЕС за пределами "пузырьков" Брюсселя и Страсбурга.

Сассоли должен был уйти в отставку на этой неделе в рамках соглашения о разделе власти.

Европейский парламент, который принимает и вносит поправки в законодательные предложения и принимает решения по бюджету ЕС, имел только двух женщин-президентов в должности главы, Симон Вейль и Николь Фонтен.

Будучи депутатом Европейского парламента с 2013 года, Метсола еще студентом проводила агитацию за то, чтобы Мальта стала членом ЕС.

Средиземноморский архипелаг с населением чуть более 500 тысяч человек, Мальта стала самым маленьким государством-членом ЕС, когда присоединилась к блоку в 2004 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент Европейского парламента Давид Сассоли скончался в больнице в Италии, куда был ранее госпитализирован.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/maltese-conservative-metsola-becomes-third-woman-head-eu-parliament-2022-01-18/
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