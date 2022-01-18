Избран новый глава парламента ЕС: впервые за 20 лет должность будет занимать женщина

Мальтийский депутат Роберта Метсола во вторник, 18 января, заручилась огромной поддержкой и получила должность главы Европейского парламента, став первой женщиной, которая будет занимать этот пост спустя 20 лет. Об этом сообщает Reuters.

Новоизбранного президента Европейского парламента Роберту Метсолу поздравляют депутаты Европейского парламента во время пленарного заседания в Страсбурге - Reuters

Метсола сменила итальянского социалиста Давида Сассоли после того, как он скончался в этом месяце в возрасте 65 лет.

Метсола из правоцентристской Европейской народной партии (ЭНП) победила двух других женщин-кандидатов, получив 458 из 616 голосов в первом туре, что означает, что не нужно проводить второй тур — это обычная практика для президентских выборов.

"Поздравляем Роберту Метсолу, действительно, с днем ​​рождения", — сказал Педро Сильва Перейра после оглашения результата, вызвавшего овации в зале в Страсбурге.

Метсола, которой во вторник, 18 января, исполнилось 43 года, сказала в предвыборном сообщении в Twitter, что пора, чтобы ассамблею возглавила женщина и что она должна соединиться с гражданами ЕС за пределами "пузырьков" Брюсселя и Страсбурга.

Сассоли должен был уйти в отставку на этой неделе в рамках соглашения о разделе власти.

Европейский парламент, который принимает и вносит поправки в законодательные предложения и принимает решения по бюджету ЕС, имел только двух женщин-президентов в должности главы, Симон Вейль и Николь Фонтен.

Будучи депутатом Европейского парламента с 2013 года, Метсола еще студентом проводила агитацию за то, чтобы Мальта стала членом ЕС.

Средиземноморский архипелаг с населением чуть более 500 тысяч человек, Мальта стала самым маленьким государством-членом ЕС, когда присоединилась к блоку в 2004 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент Европейского парламента Давид Сассоли скончался в больнице в Италии, куда был ранее госпитализирован.

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