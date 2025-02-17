Как раньше уже не будет: на какие шаги теперь вынуждена идти Европа из-за Украины

Ускорение развязки по украинскому вопросу означает, что Европе нужно делать больше и лучше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель французского президента перед неформальными переговорами с несколькими ключевыми европейскими лидерами в Париже. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Издание обратило внимание, что президент США Дональд Трамп ошеломил европейских союзников, когда объявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным, не посоветовавшись с ними, и начнет мирный процесс. Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг еще больше потряс Европу, когда сказал, что ей нет места за столом мирных переговоров.

"Мы считаем, что в результате ускорения украинского вопроса, а также в результате того, что говорят американские лидеры, европейцам необходимо делать больше, лучше и согласованно для нашей коллективной безопасности", — высказал мнение чиновник.

Источник добавил, что на встрече будут рассмотрены "гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены европейцами и американцами, вместе или по отдельности".

Издание указало, что некоторые страны были недовольны тем, что встреча только для избранных лидеров и не являлась полноценным саммитом ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах по прекращению российско-украинской войны. При этом глава Белого дома категорически отказался раскрывать подробности любых переговоров, которые он имел с российским диктатором Владимиром Путиным. В Кремле также не стали ни отрицать, ни подтверждать разговор Трампа с Путиным. Почему нет никаких подробностей разговора? Может ли быть это настораживающим сигналом, что Трамп первым поговорил с Путиным, а не с Зеленским после своего возвращения в Белый дом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



