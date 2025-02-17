Как раньше уже не будет: на какие шаги теперь вынуждена идти Европа из-за Украины

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Кравцев Сергей
Ускорение развязки по украинскому вопросу означает, что Европе нужно делать больше и лучше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель французского президента перед неформальными переговорами с несколькими ключевыми европейскими лидерами в Париже. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Издание обратило внимание, что президент США Дональд Трамп ошеломил европейских союзников, когда объявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным, не посоветовавшись с ними, и начнет мирный процесс. Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг еще больше потряс Европу, когда сказал, что ей нет места за столом мирных переговоров.
Источник добавил, что на встрече будут рассмотрены "гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены европейцами и американцами, вместе или по отдельности".
Издание указало, что некоторые страны были недовольны тем, что встреча только для избранных лидеров и не являлась полноценным саммитом ЕС.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах по прекращению российско-украинской войны. При этом глава Белого дома категорически отказался раскрывать подробности любых переговоров, которые он имел с российским диктатором Владимиром Путиным. В Кремле также не стали ни отрицать, ни подтверждать разговор Трампа с Путиным. Почему нет никаких подробностей разговора? Может ли быть это настораживающим сигналом, что Трамп первым поговорил с Путиным, а не с Зеленским после своего возвращения в Белый дом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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