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Какие страны ЕС наспех покидают украинские беженцы, а где наплыв растет

Есть ряд стран ЕС, которые украинцы массово покидают

сегодня, 15:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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В странах Европейского Союза временной защитой пользуются 4,2 млн людей из Украины. Число украинцев с таким статусом снижается. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую данные Евростата.

Какие страны ЕС наспех покидают украинские беженцы, а где наплыв растет

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

По последним данным Евростата, по состоянию на 31 марта 2024 года статус временной защиты в ЕС имели 4 211 495 человек из Украины. К концу февраля насчитывалось 4 234 595 беженцев из Украины.

Среди стран, которые предоставили убежище наибольшему количеству украинцев, остаются: Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС); Польша (955 520; 22,7%); Чехия (364 375; 8,7%).

В то же время в несколько стран в марте прибыло больше всего украинцев: Германия (+15 210; +1,2%); Нидерланды (+4 705; +4,0%); Болгария (+3 475; +7,6%).

Как отмечается в отчете Евростата, количество людей с временной защитой уменьшилось в 9 странах ЕС. Наибольшее снижение зафиксировано в следующих странах: Чехии (-20 700; -5,4%); Швеции (-9 960; -21,5%); Австрии (-9 130; -11,1%); Дании (-5 385; -14,5%); Польши (-1 680; -0,2%).

Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 45,8% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 32,8%, а взрослые мужчины – 21,4%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии в некоторых районах больше не хотят принимать беженцев из Украины из-за большого потока мигрантов. Там заявляют, что интеграция всех прибывших больше невозможна. Об этом рассказал президент Немецкой ассоциации районов (DLT) Рейнхард Загер, сообщает немецкое издание "Welt".




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Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240508-2
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