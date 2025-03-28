logo

BTC/USD

84165.22

ETH/USD

1880.56

LTC/USD

87.42

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Какой «сюрприз» готовит ЕС Путину на фоне разговоров о мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой «сюрприз» готовит ЕС Путину на фоне разговоров о мире

По информации СМИ, ЕС навал работу над 17-м пакетом санкций против России

сегодня, 11:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз начал работу над 17-м пакетом санкций против России. Но процесс пока находится лишь на начальной стадии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает EUobserver.

Какой «сюрприз» готовит ЕС Путину на фоне разговоров о мире

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Как заявил на условиях анонимности один из дипломатов, сейчас ЕС ожидает предложения от Европейской комиссии (ЕК).

Другой собеседник издания подтвердил, что внешнеполитическая служба ЕС и ЕК работают над вопросом санкций и предложения, вероятно, будут представлены уже в начале лета.

В то же время еще один дипломат выразил осторожность касаемо сроков, поскольку это "слишком спекулятивно".

"Мы должны увидеть, как будут разворачиваться (мирные, — ред.) переговоры между Соединенными Штатами Америки, Россией и Украиной", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта. По факту Москва потребовала снятие санкций в обмен на прекращение огня. Хоть ранее США об этом ничего не говорили. Исходя из такого ультимативного заявления можно ли сказать, что переговоры по факту зашли в тупик и прекращение огня теперь кажется малореалистичным? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Евросоюз будет готов приступить к рассмотреть вопрос о снятии или ослаблении санкций против России только в том случае, если путинский режим выведет все свои войска из Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", цитируя заявление представителя Европейской комиссии. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://euobserver.com/eu-and-the-world/are6bf1804
Теги:

Новости

Все новости