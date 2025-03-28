Какой «сюрприз» готовит ЕС Путину на фоне разговоров о мире

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Кравцев Сергей
Европейский Союз начал работу над 17-м пакетом санкций против России. Но процесс пока находится лишь на начальной стадии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает EUobserver.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Как заявил на условиях анонимности один из дипломатов, сейчас ЕС ожидает предложения от Европейской комиссии (ЕК).
Другой собеседник издания подтвердил, что внешнеполитическая служба ЕС и ЕК работают над вопросом санкций и предложения, вероятно, будут представлены уже в начале лета.
В то же время еще один дипломат выразил осторожность касаемо сроков, поскольку это "слишком спекулятивно".
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта. По факту Москва потребовала снятие санкций в обмен на прекращение огня. Хоть ранее США об этом ничего не говорили. Исходя из такого ультимативного заявления можно ли сказать, что переговоры по факту зашли в тупик и прекращение огня теперь кажется малореалистичным? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.
Также издание "Комментарии" сообщало – Евросоюз будет готов приступить к рассмотреть вопрос о снятии или ослаблении санкций против России только в том случае, если путинский режим выведет все свои войска из Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", цитируя заявление представителя Европейской комиссии.
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