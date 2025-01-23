Каллас ответила на упреки Трампа по поводу недрественного финансирования ЕС помощи Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что США значительно превосходят Европу в оказании помощи Украине, не соответствует действительности. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Reuters.

Кая Каллас. Фото: Getty Images

Трамп утверждал, что Вашингтон внес больший вклад в поддержку Украины, чем Европа. Однако Каллас возразила, отметив, что самая большая помощь поступает именно со стороны Европейского Союза.

"Согласно моим подсчетам, мы предоставили Украине более 134 миллиардов евро, что делает ЕС крупнейшим международным донором", — отметила она.

Таким образом, дипломат отреагировала на слова американского президента о необходимости большего участия Европы. Каллас также подчеркнула, что Европа должна активно участвовать во всех переговорах по завершению войны, вызванной российским вторжением в 2022 году.

По данным СМИ, некоторые европейские чиновники опасаются, что Трамп может попытаться договориться с кремлевским правителем Владимиром Путиным напрямую без участия Европы.

"Любые переговоры или соглашения между Россией и Украиной касаются и Европы. Поэтому принцип 'ничего о Европе без Европы' остается ключевым", — заявила она.

Каллас также выразила осторожный оптимизм по сохранению санкций против России, срок действия которых истекает в конце месяца.

"Я не вижу причин для ослабления или отмены санкций сейчас", – подчеркнула она.

Однако Венгрия блокирует продолжение санкций, настаивая на консультациях с администрацией Трампа относительно будущей политики санкций против России.

"Я остаюсь оптимистично настроенным, поскольку мы всегда находили общий язык и сохраняли единство. Я уверена, что в этот раз мы также достигнем договоренностей", – отметила Каллас.

Она также сообщила, что ЕС изучает возможность более эффективного использования замороженных активов. Пока прибыль от этих активов направляется на помощь Украине, но сами активы остаются неприкосновенными.

Как уже писали "Комментарии", накануне Кая Каллас заявила, что западные разведывательные службы предупреждают о возможной угрозе нападения Российской Федерации (РФ) на страны Европейского Союза (ЕС) после 2028 года.