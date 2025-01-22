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Каллас предупредила страны ЕС о возможности нападения РФ после 2028 года

В декабре 2024 года генсек НАТО Марк Рютте призвал пересмотреть оборонную стратегию Североатлантического союза из-за постоянной угрозы России.

сегодня, 17:30
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Клименко Елена

Западные разведывательные службы предупреждают о возможной угрозе нападения Российской Федерации (РФ) на страны Европейского Союза (ЕС) после 2028 года. Эту информацию обнародовала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, которую цитирует RP ONLINE.

Каллас предупредила страны ЕС о возможности нападения РФ после 2028 года

Кая Каллас. Фото: Getty Images

"Многие наши национальные разведывательные агентства сообщают, что через три-пять лет Россия может попытаться проверить обороноспособность ЕС", — отметила Каллас во время мероприятия, организованного Европейским оборонным агентством в Брюсселе.

Она подчеркнула, что Европейский Союз должен не только вкладывать средства во избежание войны, но и быть готовым к возможным угрозам.

"Неспособность Европы инвестировать в оборонные возможности может спровоцировать агрессора. Слабость является лишь приглашением для него", — пояснила она.

В декабре 2024 года генсек НАТО Марк Рютте призвал пересмотреть оборонную стратегию Североатлантического союза из-за постоянной угрозы России. В середине декабря 2024 г. он призвал страны-члены Альянса принять срочные меры по усилению обороны на фоне длительной агрессии со стороны Кремля.

В сентябре 2024 г. министры обороны Латвии, Польши и Румынии обратились к своим союзникам по НАТО с требованием усилить противовоздушную оборону на восточном фланге Альянса, что свидетельствует о росте беспокойства по поводу российской угрозы.

Страны Северной Европы, в частности Финляндия, Швеция, Норвегия и Германия, уже активно принимают меры для повышения готовности своих граждан к чрезвычайным ситуациям и возможным военным конфликтам. Они направляют значительные ресурсы на улучшение национальных систем безопасности и обороны, пытаясь снизить риск негативных последствий в случае эскалации конфликта.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность увеличения расходов на оборону в рамках Европейского Союза с тем, чтобы обеспечить безопасность континента в условиях глобальных рисков.



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Источник: https://rp-online.de/politik/deutschland/kanzler-scholz-niemand-ist-ohne-fehler-auch-ich-nicht_aid-123252177
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