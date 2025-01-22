Каллас предупредила страны ЕС о возможности нападения РФ после 2028 года

Западные разведывательные службы предупреждают о возможной угрозе нападения Российской Федерации (РФ) на страны Европейского Союза (ЕС) после 2028 года. Эту информацию обнародовала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, которую цитирует RP ONLINE.

Кая Каллас. Фото: Getty Images

"Многие наши национальные разведывательные агентства сообщают, что через три-пять лет Россия может попытаться проверить обороноспособность ЕС", — отметила Каллас во время мероприятия, организованного Европейским оборонным агентством в Брюсселе.

Она подчеркнула, что Европейский Союз должен не только вкладывать средства во избежание войны, но и быть готовым к возможным угрозам.

"Неспособность Европы инвестировать в оборонные возможности может спровоцировать агрессора. Слабость является лишь приглашением для него", — пояснила она.

В декабре 2024 года генсек НАТО Марк Рютте призвал пересмотреть оборонную стратегию Североатлантического союза из-за постоянной угрозы России. В середине декабря 2024 г. он призвал страны-члены Альянса принять срочные меры по усилению обороны на фоне длительной агрессии со стороны Кремля.

В сентябре 2024 г. министры обороны Латвии, Польши и Румынии обратились к своим союзникам по НАТО с требованием усилить противовоздушную оборону на восточном фланге Альянса, что свидетельствует о росте беспокойства по поводу российской угрозы.

Страны Северной Европы, в частности Финляндия, Швеция, Норвегия и Германия, уже активно принимают меры для повышения готовности своих граждан к чрезвычайным ситуациям и возможным военным конфликтам. Они направляют значительные ресурсы на улучшение национальных систем безопасности и обороны, пытаясь снизить риск негативных последствий в случае эскалации конфликта.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность увеличения расходов на оборону в рамках Европейского Союза с тем, чтобы обеспечить безопасность континента в условиях глобальных рисков.