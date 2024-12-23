Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, и Виктор Орбан, премьер Венгрии, прилагают усилия для поддержания отношений с Россией, рассчитывая на ее поддержку после завершения войны против Украины.

Фицо и Орбан

По его словам, Фицо, без сомнения, переживает за свою страну, но в первую очередь за свою власть. Для него эти понятия взаимосвязаны, поэтому он готов к шагам, вызывающим сомнения с морально-нравственной точки зрения, добавил эксперт.

Политолог подчеркнул, что Словакия, как и Венгрия, стремится сохранить доступ к дешевым российским энергоресурсам, несмотря на военную агрессию РФ против Украины.

"У Фицо, как и у Орбана, есть определенное такое желание сохранить отношения с Россией. Они надеются, что когда война закончится, которую Россия ведет против Украины, в Кремле о них вспомнят. Вспомнят в позитивном контексте. То есть, что они не отвернулись от России, когда были введены санкции ЕС", — отметил эксперт.

По его мнению, Фицо и Орбан надеются, что Россия их отблагодарит, в частности, дешевыми энергоресурсами, кредитами и даже инвестициями.

"На самом деле это очень циничный подход. Словакия довольно долго получали дешевые энергоресурсы из России и не хочет отказываться от этого даже во времена полномасштабной войны", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что премьер-министр Словакии Роберт Фицо вчера прилетел к кремлевскому диктатору Владимиру Путину в Москву. Как отмечает основатель международного мониторингового проекта InformNapalm Роман Бурко, в контексте этих новостей следует напомнить некоторые архивные факты. По его словам, в 2013 году Роберт Фицо предлагал сдать Путину словацкие активы, о чем стало известно из сломанной украинскими хакерами "Кибер Сопротивление" почты заместителя главы Госдумы РФ Александра Бабакова.