Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что на протяжении последних 10 лет двусторонние отношения между Будапештом и Киевом испытали существенное ухудшение, и в этом, по его словам, виновата именно Украина. Об этом он написал в сообщении на Facebook, подчеркнув, что делает такие выводы "с чистой совестью".

Фото: 24 Канал

"Я могу это утверждать с чистой совестью", – отметил министр.

Несмотря на резкое обвинение, Сиярто подчеркнул, что Венгрия вроде бы открыта к возобновлению отношений, однако ключ к положительным изменениям, по его убеждению, находится исключительно в руках Киева.

"Мы готовы к любым положительным изменениям, но нужно объяснить, что это зависит исключительно от Киева и Украины", – написал он.

Сиярто утверждает, что его государство не совершало враждебных действий против Украины. В частности, он отметил, что Будапешт не нарушал права украинских меньшинств, не угрожал энергетической стабильности соседнего государства и не пытался втянуть его в войну. В то же время, он намекает, что именно действия со стороны Украины якобы создают проблемы для Венгрии.

"Мы не отбирали права у украинских меньшинств, не ставили под угрозу энергетическую безопасность и не хотели втянуть Украину в войну", – подчеркнул он, намекая, что Будапешт является жертвой деструктивной политики Киева.

Несмотря на напряженность, Сиярто признал, что отношения между государствами остаются сложными, но выразил надежду на лучшее будущее в следующем десятилетии.

