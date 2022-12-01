Ключевые страны G7 планируют ограничить цену на российскую нефть: когда и на сколько

Как оказалось, внутри Европейского Союза довольно непростым стало обсуждение темы ограничения цены на российскую сырую нефть. Тем не менее, большинство стран ЕС сходятся во вменении, что потолок цены должен быть до 60 долларов за баррель. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Цена на нефть. Фото: Getty Images

Переговоры в ЕС застряли еще на прошлой неделе. Когда Польша и страны Балтии требуют цены, которая будет оказывать большее давление на доходы России, Греция и другие страны-судоходцы требуют более высокие цифры.

Пока неясно, все ли страны согласны с ограничением на уровне 60 долларов. В то же время большинство готовы принять это, если этот уровень будет совмещен с другими требованиями, которые удовлетворяются.

Любое соглашение на уровне ЕС требует согласования всех стран-членов и непосредственно G7. Как отметил собеседник издания, ограничение на уровне 60 долларов соответствует диапазону стран Большой семерки.

В то же время обе группы стран ЕС хотят, чтобы верхний предел включал в себя механизм пересмотра. Греция предлагает проводить пересмотр каждые два месяца, начиная с середины января, чтобы своевременно оценивать развитие рынка. Афины, Кипр и Мальта требуются гарантий того, что судоходная отрасль не будет дискриминирована международными конкурентами в случае введения верхнего лимита.

Польша и страны Балтии просят более решительного прогресса в отношении нового пакета санкций ЕС.

Страны G7 планируют ввести верхний предел цен уже к понедельнику, когда должны вступить в силу более широкие санкции союза по санкциям. Ограничения предусматривают запрет на судоходство и услуги, которые необходимы для транспортировки нефти России. Аналогичные санкции, которые включают ограничения цены на другие нефтепродукты должны быть введены уже в феврале.

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