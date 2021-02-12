Когда украинские туристы смогут свободно путешествовать по Европе

Большинство украинцев устали сидеть дома — им хочется новых эмоций и путешествий. Однако ограничения, прохождение теста на коронавирус, а также 14-дневный карантин не позволяют украинскому туристу отправиться в желанную поездку. Однако стало известно условие, при котором восстановится беспрепятственное пересечение украинцами границ ЕС. Об этом говорится в заявлении по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Путешествия в Европу - когда восстановится туризм для украинцев. Фото: onetwotrip.com

Европейский Союз и Украина смогут восстановить путешествия с целью туризма только после улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Это касается как Украины, так и других европейских стран.

Пока, чтобы пересечь Украинскую границы ЕС, нужно иметь серьезную необходимость.

Ранее сообщалось, что Египет поднял бетонную стену вокруг популярного места отдыха Шарм-эль-Шейха, чтобы защитить курорт на Красном море от нестабильной ситуации из-за исламистского движения повстанцев неподалеку.

Так, недавно построенный 36-километровый бетонно-проволочный барьер вокруг Шарм-эль-Шейха должен помочь обезопасить туристов. Дело в том, что курорт расположен примерно в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где находятся повстанческие движения исламистских боевиков. Безопасно ли отдыхать на курорте, читайте в нашем материале.

Напомним, что в Британской королевской семье произошло знаменательное событие, которому королева Елизавета II безмерно рада. Что осчастливила монархиню и ее внуков, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал в каком городе Европы лучше жить с домашним любимцем. Специалисты исследовали 20 городов на предмет комфортной жизни с домашним животным и составили рейтинг, о котором можно прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!