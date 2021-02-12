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Главная Новости Мир ЕС Когда украинские туристы смогут свободно путешествовать по Европе
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Когда украинские туристы смогут свободно путешествовать по Европе

Пока туристы могут попасть в страны ЕС только по острой необходимости

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

Большинство украинцев устали сидеть дома — им хочется новых эмоций и путешествий. Однако ограничения, прохождение теста на коронавирус, а также 14-дневный карантин не позволяют украинскому туристу отправиться в желанную поездку. Однако стало известно условие, при котором восстановится беспрепятственное пересечение украинцами границ ЕС. Об этом говорится в заявлении по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Когда украинские туристы смогут свободно путешествовать по Европе

Путешествия в Европу - когда восстановится туризм для украинцев. Фото: onetwotrip.com

Европейский Союз и Украина смогут восстановить путешествия с целью туризма только после улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Это касается как Украины, так и других европейских стран.

Пока, чтобы пересечь Украинскую границы ЕС, нужно иметь серьезную необходимость.

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Так, недавно построенный 36-километровый бетонно-проволочный барьер вокруг Шарм-эль-Шейха должен помочь обезопасить туристов. Дело в том, что курорт расположен примерно в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где находятся повстанческие движения исламистских боевиков. Безопасно ли отдыхать на курорте, читайте в нашем материале.

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Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/11/joint-press-statement-following-the-7th-association-council-meeting-between-the-eu-and-ukraine/
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