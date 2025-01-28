Комитет ПАСЕ отказался изучать Голодомор и другие геноциды в европейских школах

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы не поддержал инициативу украинской делегации, предлагавшей внести в школьные программы стран Европы изучение Голодомора и других геноцидов в рамках курсов по истории. Об этом своей странице в Facebook написал народный депутат Александр Мережко, который является главой Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Фото: из открытых источников

"Я был на заседании Комитета ПАСЕ, чтобы защитить наше предложение к проекту резолюции. Оно предусматривало обязательное изучение трагедии Голодомора и других геноцидов в европейских школах", — отметил Мережко.

Однако большинство членов Комитета ПАСЕ не поддержали внесенную поправку. Как сообщил депутат, только три из них проголосовали за предложение.

"Я обратился к коллегам с призывом быть откровенными: "Зло не может оставаться без имени. Оно должно быть определено, и мы не должны бояться говорить правду". Проект резолюции был слишком размыт, его части были неконкретными и не решали существенных вопросов", — подчеркнул Мережко.

Депутат отметил, что этот вопрос имеет большое значение не только для Украины, но и для всего демократического мира, ведь знание о геноцидах является важным элементом в борьбе за сохранение исторической памяти и предотвращение подобных трагедий в будущем. В частности, он добавил, что изучение Голодомора в Европе будет способствовать повышению осведомленности об этой трагедии и поможет поддержать борьбу Украины за международное признание Голодомора как геноцида. Впрочем, несмотря на все усилия, убедить коллег из ПАСЕ поддержать эту важную поправку не удалось.

Портал "Комментарии" ранее писал, что решение грузинского правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС вызвало серьезную обеспокоенность в Европе. Собравшийся в Люксембурге постоянный комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял декларацию, призывающую Тбилиси вернуться к европейским принципам и выполнить обязательства перед своими гражданами.