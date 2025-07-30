Компромисс невозможен Урсула фон дер Ляйен на переговорах с Зеленским выставила жесткие условия

В Еврокомиссии в ожидании предстоящего голосования в Верховной Раде законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, акцентировали, что восстановление полномочий НАБУ и САП имеют ключевое значение для антикоррупционной архитектуры Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП", ссылаясь на комментарий представителя Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь ЕК отметил, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля президент Еврокомиссии фон дер Ляйен озвучила четкое послание: Украина должна развивать свои прочные основы как будущее государство-член ЕС и сохранить независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями правового государства.

В Еврокомиссии призывают народных избранников Украины незамедлительно принять законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП.

"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами Европейского Союза. Они лежат в основе процесса присоединения и соответствуют требованиям украинского населения. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере соблюдать эти стандарты", – отметил спикер.

В этом контексте он подчеркнул, что "компромисс невозможен", а также отметил, что в ЕС ожидают, что украинская власть "приложит все усилия для восстановления доверия своих граждан и международных партнеров путем принятия решительных мер в сфере верховенства права".

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