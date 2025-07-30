logo

BTC/USD

117986

ETH/USD

3806.15

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

48.22

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Компромисс невозможен Урсула фон дер Ляйен на переговорах с Зеленским выставила жесткие условия
commentss НОВОСТИ Все новости

Компромисс невозможен Урсула фон дер Ляйен на переговорах с Зеленским выставила жесткие условия

В Еврокомиссии призывают Раду незамедлительно принять законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП

30 июля 2025, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Еврокомиссии в ожидании предстоящего голосования в Верховной Раде законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, акцентировали, что восстановление полномочий НАБУ и САП имеют ключевое значение для антикоррупционной архитектуры Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ЕП", ссылаясь на комментарий представителя Еврокомиссии.

Компромисс невозможен Урсула фон дер Ляйен на переговорах с Зеленским выставила жесткие условия

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь ЕК отметил, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля президент Еврокомиссии фон дер Ляйен озвучила четкое послание: Украина должна развивать свои прочные основы как будущее государство-член ЕС и сохранить независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями правового государства.

В Еврокомиссии призывают народных избранников Украины незамедлительно принять законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП.

"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами Европейского Союза. Они лежат в основе процесса присоединения и соответствуют требованиям украинского населения. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере соблюдать эти стандарты", – отметил спикер.

В этом контексте он подчеркнул, что "компромисс невозможен", а также отметил, что в ЕС ожидают, что украинская власть "приложит все усилия для восстановления доверия своих граждан и международных партнеров путем принятия решительных мер в сфере верховенства права".

Читайте также на портале "Комментарии" — вернут ли НАБУ и САП независимость: почему только сейчас Зеленский вышел с такой инициативой. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/07/29/7216891/
Теги:

Новости

Все новости