Коронавирус не щадит даже монархов - в Швеции заболели принц и его жена

Наследник трона Швеции Карл Филипп и его супруга София заболели коронавирусом. Об этом сообщают СМИ страны. Известно, что болезнь у монархов протекает легко и не требует госпитализации. Вместе с заболевшими в их резиденции находятся дети. Все они избегают контактов с посторонними.

Также, тестирование на наличия вируса в организме должны пройти король с королевой Швеции и ряд родственников, контактировавших с больными.

Правительство Швеции со вторника усилило противоэпидемические меры. Но особенностью решения властей страны является то, что они не выступают за полную изоляцию населения, а все остальные меры носят характер рекомендаций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Кива перечислил методы борьбы с пандемией от премьера Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова, и более подробно остановился на своем методе. Нардеп считает, что, чтобы победить инфекцию, прежде всего нужно с утра сделать зарядку, позавтракать, нецензурно послать всех под американским посольством, затем подкачаться, а потом в бане выгнать из себя "всю эту гадость".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!