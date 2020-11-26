Коронавирус не щадит даже монархов - в Швеции заболели принц и его жена

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Дмитрий Симоненко
Наследник трона Швеции Карл Филипп и его супруга София заболели
коронавирусом. Об этом сообщают СМИ страны. Известно, что болезнь у монархов протекает легко и не
требует госпитализации. Вместе с заболевшими в их резиденции находятся дети.
Все они избегают контактов с посторонними.
Также, тестирование на наличия вируса в организме должны пройти король с королевой Швеции и ряд родственников, контактировавших с больными.
Правительство Швеции со вторника усилило противоэпидемические меры. Но особенностью решения властей страны является то, что они не выступают за полную изоляцию населения, а все остальные меры носят характер рекомендаций.
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