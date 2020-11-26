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Главная Новости Мир ЕС Коронавирус не щадит даже монархов - в Швеции заболели принц и его жена
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Коронавирус не щадит даже монархов - в Швеции заболели принц и его жена

Тестирование должна пройти вся семья монархов

сегодня, 20:04
Автор:

Дмитрий Симоненко

Наследник трона Швеции Карл Филипп и его супруга София заболели коронавирусом. Об этом сообщают СМИ страны. Известно, что болезнь у монархов протекает легко и не требует госпитализации. Вместе с заболевшими в их резиденции находятся дети. Все они избегают контактов с посторонними.

Коронавирус не щадит даже монархов - в Швеции заболели принц и его жена

Также, тестирование на наличия вируса в организме должны пройти король с королевой Швеции и ряд родственников, контактировавших с больными.

Правительство Швеции со вторника усилило противоэпидемические меры. Но особенностью решения властей страны является то, что они не выступают за полную изоляцию населения, а все остальные меры носят характер рекомендаций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Кива перечислил методы борьбы с пандемией от премьера Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова, и более подробно остановился на своем методе. Нардеп считает, что, чтобы победить инфекцию, прежде всего нужно с утра сделать зарядку, позавтракать, нецензурно послать всех под американским посольством, затем подкачаться, а потом в бане выгнать из себя "всю эту гадость".



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Источник: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jBvepz/prins-carl-philip-och-prinsessan-sofia-har-testat-positivt-for-corona
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