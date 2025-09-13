Красный свет для граждан РФ: какое решение готовит ЕС

Евросоюз готовится ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам России и других "враждебных" стран уже до конца года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Визовый режим для граждан РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что представитель Европейской комиссии на условиях анонимности сообщил изданию, что новые рекомендации для стран ЕС, которые должны быть опубликованы в конце года, будут содержать рекомендации по более жестким ограничениям на выдачу виз россиянам и гражданам других "враждебных" стран.

Два европейских дипломата из стран, граничащих с Россией, заявили, что их правительства годами лоббировали в Брюсселе принятие подобных рекомендаций, а один из дипломатов назвал их давно назревшими.

ЕС ранее уже отменил соглашение об упрощении визового режима с Россией. Однако выдача виз остается в компетенции отдельных стран-членов, а это означает, что исполнительная власть Комиссии не может ввести тотальный запрет на въезд россиян в страны блока.

Национальная политика стран-членов существенно отличается: некоторые страны, такие как Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва, блокируют или серьезно ограничивают выдачу виз гражданам России, за исключением особых случаев; тогда как другие, включая Венгрию, Францию, Испанию и Италию, продолжают выдавать визы более либерально.

По словам представителя Еврокомиссии, будущая общеблоковая стратегия, которая должна быть представлена в декабре, не будет устанавливать обязательных правил, а вместо этого изложит общие рекомендации, включая более строгие критерии для въезда россиян.

