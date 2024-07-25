Куда идут деньги: как Украина и мир контролируют миллиарды помощи

Украина получает колоссальную международную финансовую поддержку, которая помогает ей противостоять агрессии и восстанавливать экономику. Через проект "PEACE in Ukraine" уже поступило более 25 миллиардов долларов от Всемирного банка США, Японии, Великобритании, Норвегии и других партнеров. Журналисты "Комментариев" решили разобраться куда идут эти деньги и как контролируется их эффективное использование. Как оказалось, каждый цент тратится под пристальным наблюдением как украинских, так и международных институтов.



Как мир проверяет финансовую помощь Украине

PEACE in Ukraine: под микроскопом Всемирного банка

С началом масштабного финансирования через международные инициативы, включая PEACE in Ukraine, важность контроля за использованием средств стала приоритетом как для доноров, так и для украинской власти. Министерство финансов Украины играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя отчеты Всемирному банку, тщательно проверяющему каждый документ перед выделением следующего транша.

Аудиторы – сторожевые собаки финансов

Украина не полагается только на внутренние механизмы контроля. Министерство финансов привлекает ведущие международные аудиторские компании, такие как Deloitte, PriceWaterhouseCoopers и BDO для независимой проверки расходования средств. Кроме того, Счетная палата Украины проводит собственные аудиты, обеспечивая двойной уровень контроля.

ЕС создал специальную "стражу"

Кроме того, Европейский Союз, выделивший Украине 50 млрд евро, создал Аудиторский совет. Этот орган имеет широкие полномочия по контролю за использованием средств ЕС в Украине. Кроме того, инициативы Европейского Союза, например программа "Ukraine Facility", предусматривают создание Аудиторского совета, осуществляющего независимый мониторинг управленческих и контрольных систем Украины, что является важным шагом в предотвращении любых случаев ненадлежащего использования средств.

Украина находится под пристальным наблюдением международных финансовых институтов, но это не ограничение, а возможность доказать свою ответственность и эффективность в использовании помощи. Прозрачность и подотчетность – это не только требование доноров, но и залог успешного будущего Украины