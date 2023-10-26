10 лет договариваться о мире или убивать друг друга: скандальный Фицо сделал заявление о войне в Украине

Новоназначенный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Aktuality".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Глава правительства Словакии подтвердил отказ от помощи украинскому народу в ходе своего выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе 26 октября.

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без каких-либо результатов", — заявил Фицо.

Также он высказал мнение, что на данном этапе широкомасштабной войны в Кремля "большие территориальные достижения, чем у Украины".

Фицо подчеркнул, что он не считает, что военным путем можно прийти к миру в Украине. Более того, скандальный премьер не считает, что в Украине идет полномасштабная война, а убийства мирных граждан Украины и захват суверенной территории Украины он считает конфликтом, который "вызван нападениями украинских фашистов на гражданское население русской национальности".

Также Роберт Фицо раскритиковал "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского о завершении войны. Идею украинского лидера премьер Словакии назвал "нереалистичной".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Словакии на парламентских выборах победила популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER), лидер которой Роберт Фицо, активно поддерживает Кремль и выступает против помощи для Украины. Как события в Словакии могут развиваться дальше? О чем говорит общее ослабление сторонников Украины – как в ЕС, так и в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



