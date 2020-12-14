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Главная Новости Мир ЕС 10% от дохода: ЕС будет штрафовать Google и Facebook за шпионаж - СМИ
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10% от дохода: ЕС будет штрафовать Google и Facebook за шпионаж - СМИ

Компаниям, в число которых могут входить Google, Amazon.com Inc. и Apple Inc., будет запрещено использовать любые данные бизнес-пользователей для конкуренции с ними

сегодня, 16:42
Автор:

Татьяна Лозовенко

Технологические гиганты могут столкнуться со штрафами до 10% годового дохода, если они не будут соблюдать новые правила Европейского Союза в отношении использования данных, которые будут обнародованы во вторник, согласно проекту постановления, с которым ознакомилось издание Bloomberg News.

10% от дохода: ЕС будет штрафовать Google и Facebook за шпионаж - СМИ

Компаниям, в число которых могут входить Google, Amazon.com Inc. и Apple Inc., будет запрещено использовать любые данные бизнес-пользователей для конкуренции с ними.

Компания, которая систематически нарушает обязательства, может столкнуться с приказом Еврокомиссии произвести поведенческие и структурные изменения, например продать бизнес. Считается, что компании систематически не соблюдают подобные правила.

Это лишь законопроект, который может быть изменен, как отмечает Bloomberg. Связаться с представителем Европейского Союза для комментариев изданию не удалось. Представители Google, Apple и Amazon также не сразу дали комментарии.

Новый закон о цифровых рынках будет нацелен на монополистов, которых определит ЕК по ряду критериев, включая количество пользователей в миллионах и общий доход в миллиардах долларов, а также их значительное влияние на единый рынок, как говорится в документе. Критерии могут меняться каждые два года. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Европа не примет криптовалюту Facebook — министр финансов Германии. В ведомстве отметили, что потребуется нечто большее, чем просто переименование криптовалюты Facebook, чтобы исчезли опасения регулирующих органов насчет запуска валюты в Германии и Европе.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-14/tech-giants-could-face-fines-as-high-as-10-annual-revenue
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