100 тысяч венгров против Орбана: в Будапеште произошло историческое событие

В Будапеште состоялось самое массовое в истории Венгрии ЛГБТК шествие, собравшее около 100 тысяч участников, несмотря на предупреждение правительства Виктора Орбана, назвавшего мероприятие незаконным.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Чтобы избежать международного резонанса из-за возможного силового подавления демонстрации, премьер-министр, как предполагают журналисты El Mundo, дал сигнал не вмешиваться, поэтому правоохранители сохраняли дистанцию и не мешали участникам.

Будапешт Прайд в этом году, по словам его президента Виктории Радваньи, стал не только праздником равенства, но и мощным политическим месседжем. В демонстрации приняли участие около сотни представителей Европарламента и политических сил – либералов, социал-демократов и зеленых из разных стран ЕС.

Политики прибыли с четким посылом для Орбана. Французский евродепутат Рафаэль Глюксманн призвал ЕС не разрешить венгерскому лидеру "разрушать европейский проект и пренебрегать базовыми правами человека", охарактеризовав его как "националиста" и "крестоносца псевдохристианских ценностей".

СМИ напоминают, что до возвращения Орбана к власти в 2010 году Венгрия считалась одним из наиболее открытых в ЛГБТК сообщества стран Центральной Европы с декриминализацией гомосексуальности еще в 1960-х годах и признанием гражданских союзов в 1996 году. Однако с приходом к власти сторонника "нелиберальной демократии" ситуация изменилась — политика правительства стала все более репрессивной.

Кроме того, Орбан продолжает публично противодействовать вступлению Украины в НАТО и ЕС, используя даже риторику о возможной Третьей мировой войне. В ответ в Офисе Президента Украины заявили, что венгры — это всего 2% Европейского Союза. А Орбан — один из 27, а не вся Европа.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российского диктатора Владимира Путина не следует рассматривать как угрозу безопасности НАТО. По мнению венгерского лидера, главная опасность для блока состоит в потере позиций в мировой торговле.