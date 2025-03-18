107-летняя долгожительница празднует свой день рождения: что она всегда просит у своих детей

107-летняя Пахита Родригес пережила две мировые войны, диктатуры и гражданскую войну в Испании, и на своем юбилее всегда просит у детей три конкретных продукта.

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Что именно требует долгожительница на свой день рождения, рассказывает Daily Express.

Три продукта, которые любит Пахита Жизненные трудности, с которыми она столкнулась, сформировали ее ежегодную традицию просить на день рождения три основных продукта: нут, масло и рис. Она считает, что наличие этих базовых продуктов является важнейшим аспектом в жизни.

На прошлой неделе Пахита праздновала свой праздник в доме престарелых Сан-Хуан-Гранде в Херес-де-ла-Фронтера. Вечеринка-сюрприз, на которой присутствовали семья и друзья, стала значимым событием. Когда Пахиту спросили о том, как бы она подытожила свою долгую жизнь, она сказала: "Работать, работать и еще раз работать".

Несмотря на жизнь, полную трудностей, самопожертвования и воспитания пятерых детей, Пахита сохранила свое здоровье и чувство юмора. Ее дочь, Лали Гарсия, поделилась причиной этой неизменной просьбы к матери.

"Она просто хочет, чтобы мы купили нут, масло и много риса, потому что оно боится повторения того, что пережила", — объяснила Лали.

Пахита, несмотря на свой преклонный возраст, поддерживает здоровье благодаря утренней гимнастике, которую регулярно исполняет, рассказывает ее дочь.

Как уже писали "Комментарии", недавние исследования показывают, что даже короткие, но регулярные упражнения могут оказать значительное влияние на наше здоровье. Ученые выяснили, что дополнительные 10 минут физической активности в день могут предотвратить тысячи преждевременных смертей ежегодно.