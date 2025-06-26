95 процентов против вступления Украины в ЕС: европейская страна обнародовала результаты опроса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил окончательные результаты референдума Voks2025 о вступлении Украины в ЕС в преддверии саммита ЕС, который начнется в четверг. Премьер-министр заявил, что всего проголосовало 2 миллиона 278 тысяч человек. Об этом пишет издание Telex.

95 процентов венгров против вступления Украины в ЕС

По его данным, из всего количества респондентов — 2 миллиона 168 тысяч, или 95 процентов проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5 процентов проголосовали за поддержку Украины.

На этот раз опрос проводился в виде опроса общественного мнения, подобный национальным консультациям, не имеющий обязательной юридической силы и может использоваться только как политический инструмент. Наибольший вопрос, однако, состоит в том, насколько достоверными могут быть данные о количестве респондентов и ответах "да/нет".

Уже сейчас издание сообщило, что один человек мог голосовать несколько раз в онлайн-анкетах с разных адресов электронной почты, то есть результаты могли быть накручены.

Правительство пророссийского Орбана сделало все возможное, чтобы привлечь как можно больше людей к участию в Voks2025. Они оклеили страну плакатами, рекламировали его на общественном телевидении во время футбольных матчей, посылали на электронные адреса с информацией о вакцинации, рекламировали его в бесплатной газете для пенсионеров и рассылали циркуляры, призывая работников министерств и даже военных завершить правительственную политическую кампанию Voks2025.

Правительство Орбана отмечало, что если Украина станет членом ЕС, страну затопят инфекционные заболевания, украинские преступники, магазины будут полны некачественных продуктов, 13 пенсия пойдет впустую, туда же пойдет дешевая энергия, страна потеряет сельскохозяйственные субсидии ЕС, а Венгрия будет вынуждена вступить в войну, из которой мертвые венгерские солдаты вернутся в гробах.

"На поле боя нет решения, нужны только разрушение и смерть, прекращение огня и мир. Мы не хотим умирать за Украину, мы не хотим, чтобы наши сыновья возвращались в гробах. Мы не хотим Афганистана по соседству", – заявил Виктор Орбан на митинге "Патриотов" во Франции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российского диктатора Владимира Путина не следует рассматривать как угрозу безопасности НАТО.