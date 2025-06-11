18-й пакет санкций ЕС против России под угрозой срыва: Фицо сделал заявление

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет блокировать новые санкции против России, пока Европейский Союз не выполнит несколько требований. По словам Фицо, Словакия без российских энергетических ресурсов может оказаться в положении кризиса.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо в Facebook отреагировал на 18-й пакет санкций ЕС против России, принятие которого предполагает единодушное согласие всех государств блока. Словацкий премьер пригрозил, что не будет голосовать за новые санкции, пока ЕС не создаст условия для его страны.

"Словацкая Республика не поддержит будущий 18-й санкционный пакет против РФ, если Еврокомиссия не предоставит ей реального разрешения кризисной ситуации, в которую попадет Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России", — написал Фицо.

Фицо не в первый раз грозится заблокировать европейские санкции против России. В прошлом премьер указывал, что не будет поддерживать ограничение ЕС, если они будут вредить Словакии.

10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России. Новый пакет касается в основном российских банков, а также энергетического сектора РФ. Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС предлагает полный запрет на транзакции связанные с газопроводами "Северный поток", снижение потолка цен с 60 до 45 долларов, а также запрет на импорт изготавливаемых из российской нефти нефтепродуктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Словакии поддержали резолюцию, предоставляющую чиновникам право не поддерживать новые санкции против России.

Также "Комментарии" писали, что Трамп дал странный ответ по поводу санкций против РФ.