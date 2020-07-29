kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.07.2020

BTC/USD

11043.79

ETH/USD

321.20

LTC/USD

56.29

НБУ 29.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС Латвия изменили правила для заробитчан
commentss НОВОСТИ Все новости

Латвия изменили правила для заробитчан

Государство сделает тест на коронавирус за свой счет, если работодатели платят за сотрудника налоги в бюджет

сегодня, 08:59
Автор:

Виолетта Комаровская
Латвия изменили правила для заробитчан

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Латвии трудовых мигрантов обяжут сдавать тест на коронавирусВласти страны изменили порядок контроля за распространением коронавирусной инфекции, предусмотрев обязательное тестирование прибывающих в страну трудовых мигрантов. Об этом, во вторник, 28 июля, сообщает издание Delfi

Издание сообщает, что начиная с первого августа трудовые мигранты, прибывающие в Латвию из стран высокого риска заражения, в том числе деятели культуры, должны будут сдать два теста на коронавирус (второй - через 5-7 дней после первого). До получения второго отрицательного результата необходимо будет оставаться на самоизоляции.

Соответствующие решение во вторник было принято на заседании правительства Латвии.

При этом, власти Латвии будут оплачивать прохождение тестирования не во всех случаях. Иностранные граждане смогут пройти тест за счет государства, если за них платит налоги определенное предприятие в стране. В иных случаях тест нужно будет оплачивать самостоятельно.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 193 445 тестов на коронавирус, выявлены 1220 инфицированных. Выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!