Латвия изменили правила для заробитчан

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Латвии трудовых мигрантов обяжут сдавать тест на коронавирус. Власти страны изменили порядок контроля за распространением коронавирусной инфекции, предусмотрев обязательное тестирование прибывающих в страну трудовых мигрантов. Об этом, во вторник, 28 июля, сообщает издание Delfi.



Издание сообщает, что начиная с первого августа трудовые мигранты, прибывающие в Латвию из стран высокого риска заражения, в том числе деятели культуры, должны будут сдать два теста на коронавирус (второй - через 5-7 дней после первого). До получения второго отрицательного результата необходимо будет оставаться на самоизоляции.

Соответствующие решение во вторник было принято на заседании правительства Латвии.

При этом, власти Латвии будут оплачивать прохождение тестирования не во всех случаях. Иностранные граждане смогут пройти тест за счет государства, если за них платит налоги определенное предприятие в стране. В иных случаях тест нужно будет оплачивать самостоятельно.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 193 445 тестов на коронавирус, выявлены 1220 инфицированных. Выздоровели 1052 человека, умер 31 человек.

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