Лидеры Евросоюза не могут согласовать план восстановления экономики: у Макрона не выдержали нервы

Сегодня уже четвертый день подряд продолжается саммит в Брюсселе, где лидеры стран Евросоюза пытаются найти единый способ восстановления внешней экономики после затяжного кризиса в связи с пандемией. Об этом передает агентство "Интерфакс", ссылаясь на брюссельские СМИ.

Так, до сих пор участники саммита не могут найти соглашения и противоречат друг другу, в результате чего возникают локальные конфликты.

К примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил премьера Нидерландов Марка Рютте в личной неприязни и попытке увязать финансовую помощь с политическими вопросами. Нидерланды - одна из стран, которая была недовольна распределением субсидий и займов в фонде и настаивала на том, чтобы доля субсидий в пакете помощи была меньше.

"Виноват голландец... Я не знаю, почему он нас не любит", - воскликнул Орбан. Со своей стороны его поддержал болгарский лидер Бойко Борисов заявив, что Рютте ведет себя "как полицейский Европы".

Перепалки продолжались до сегодняшнего утра, когда президент Франции Эммануэль Макрон, обычно сдержанный, несколько раз ударил кулаками по столу и грозил, что Франция покинет переговоры. Накануне он набросился с критикой на канцлера Австрии Себастьяна Курца, который покинул аудиторию, где шли переговоры, чтобы ответить на телефонный звонок.

"Вы видите? Ему все равно. Он не слушает остальных, это плохое отношение. Ему лишь бы угодить прессе", - эмоционально выразился Макрон.

Изначально он и его ближайшая соратница канцлер Германии Ангела Меркель предлагали выделить в виде субсидий 500 млрд евро. Уже к вечеру Макрон вспылил и по отношению к Рютте, заявив, что Нидерланды после Brexit заняли место Великобритании, которой на саммитах ЕС был свойственен обструкционизм, уже пишет Politico.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский МИД активно готовится к саммиту с ЕС, который запланирован на осень.

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