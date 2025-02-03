Лидеры Евросоюза пригрозили Трампу из-за начала торговой войны

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести дополнительное сборы на продукцию из ЕС. По словам Трампа, Европа мало покупает у США, поэтому поднятие пошлин "совершенно точно" состоится. На заявления американского президента отреагировали лидеры Европейского союза.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский Союз будет реагировать на действия Трампа и заставит США уважать ЕС.

"Если на нас нападут в торговых вопросах, Европа, как защищающее себя государство, должна заставить себя уважать и, следовательно, реагировать", — сказал Макрон.

Схожую позицию озвучил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Европа будет действовать в случае повышенных пошлин от Трампа.

"Всегда будет хорошо – и для США, и для Европы – если мы будем сотрудничать. Но ясно, что основой для разговора является осознание собственной силы: Европа может действовать", — сказал Шольц.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что конфликты между союзниками США и ЕС были бы угрожающими на фоне деятельности России и Китая.

"Было бы ужасно, если бы во время прямой российской угрозы и китайской экспансии мы нашли повод для конфликта между союзниками", — отреагировал Туск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп начал оправдываться перед американцами за свою международную политику. Президент США заявил, что из-за его идеи повышения пошлин для Мексики, Канады, Китая и других стран, американцы могут столкнуться с небольшой краткосрочной болью. Однако, по словам Трампа, такой шаг необходим.

Также "Комментарии" писали, что в Европе отреагировали на "мирные" намерения Путина для окончания войны в Украине.