Лидеры Евросоюза пригрозили Трампу из-за начала торговой войны

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести дополнительное сборы на продукцию из ЕС. По словам Трампа, Европа мало покупает у США, поэтому поднятие пошлин "совершенно точно" состоится. На заявления американского президента отреагировали лидеры Европейского союза.
Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский Союз будет реагировать на действия Трампа и заставит США уважать ЕС.
Схожую позицию озвучил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Европа будет действовать в случае повышенных пошлин от Трампа.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что конфликты между союзниками США и ЕС были бы угрожающими на фоне деятельности России и Китая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп начал оправдываться перед американцами за свою международную политику. Президент США заявил, что из-за его идеи повышения пошлин для Мексики, Канады, Китая и других стран, американцы могут столкнуться с небольшой краткосрочной болью. Однако, по словам Трампа, такой шаг необходим.
Также "Комментарии" писали, что в Европе отреагировали на "мирные" намерения Путина для окончания войны в Украине.
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