Литовское гражданство нашли у дочери министра обороны РФ Шойгу

Мать внебрачных детей главы оборонного ведомства РФ Шойгу Елена Каминскас летом потеряла вид на жительство в Литве. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на LRT .

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

СМИ выяснили, что у Елены Шебуновой есть сын и дочь. Их отцом является министр обороны РФ Сергей Шойгу. После этого женщина вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфа Каминскаса. Следовательно, с 2017 года Елена получила временный вид на жительство в Литве и в 2019 году взяла фамилию мужчины. А ее новый муж признал дочь Шойгу своей. Так что девушка получила гражданство Литвы.

Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину, летом Департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство матери дочери Шойгу из-за угрозы национальной безопасности. Также выяснилось, что новый муж Елены Шебуновой с весны 2022 фигурирует в реестрах РФ как гражданин России.