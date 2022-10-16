Литовское гражданство нашли у дочери министра обороны РФ Шойгу

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Мать внебрачных детей главы оборонного ведомства РФ Шойгу Елена Каминскас летом потеряла вид на жительство в Литве. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на LRT .
Сергей Шойгу (фото из открытых источников)
СМИ выяснили, что у Елены Шебуновой есть сын и дочь. Их отцом является министр обороны РФ Сергей Шойгу. После этого женщина вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфа Каминскаса. Следовательно, с 2017 года Елена получила временный вид на жительство в Литве и в 2019 году взяла фамилию мужчины. А ее новый муж признал дочь Шойгу своей. Так что девушка получила гражданство Литвы.
Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину, летом Департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство матери дочери Шойгу из-за угрозы национальной безопасности. Также выяснилось, что новый муж Елены Шебуновой с весны 2022 фигурирует в реестрах РФ как гражданин России.
В свою очередь, Елена обжаловала решение о лишении вида на жительство. Но это дело не может быть рассмотрено в суде, потому что одной из сторон назван Департамент государственной безопасности Литвы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу вызывают на коврик из-за поражений в войне против Украины. Депутаты Госдумы РФ от одной из российских партий хотят пригласить министра обороны Сергея Шойгу на заседание в закрытом режиме. В последнее время Министерство обороны РФ стало объектом большого недовольства граждан России и самого президента Владимира Путина. Лидер российской партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил об инициативе, но не захотел разглашать, какие вопросы у депутатов к Сергею Шойгу. Предложение было внесено на рассмотрение Совета Госдумы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости