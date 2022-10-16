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Литовское гражданство нашли у дочери министра обороны РФ Шойгу

Елена Каминскас, в прошлом Шебунова, мать внебрачных детей министра обороны России Сергея Шойгу

сегодня, 22:23
Автор:

Лиля Воробьева
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Мать внебрачных детей главы оборонного ведомства РФ Шойгу Елена Каминскас летом потеряла вид на жительство в Литве. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на LRT .

Литовское гражданство нашли у дочери министра обороны РФ Шойгу

Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

СМИ выяснили, что у Елены Шебуновой есть сын и дочь. Их отцом является министр обороны РФ Сергей Шойгу. После этого женщина вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфа Каминскаса. Следовательно, с 2017 года Елена получила временный вид на жительство в Литве и в 2019 году взяла фамилию мужчины. А ее новый муж признал дочь Шойгу своей. Так что девушка получила гражданство Литвы.

Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину, летом Департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство матери дочери Шойгу из-за угрозы национальной безопасности. Также выяснилось, что новый муж Елены Шебуновой с весны 2022 фигурирует в реестрах РФ как гражданин России.

В свою очередь, Елена обжаловала решение о лишении вида на жительство. Но это дело не может быть рассмотрено в суде, потому что одной из сторон назван Департамент государственной безопасности Литвы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу вызывают на коврик из-за поражений в войне против Украины. Депутаты Госдумы РФ от одной из российских партий хотят пригласить министра обороны Сергея Шойгу на заседание в закрытом режиме. В последнее время Министерство обороны РФ стало объектом большого недовольства граждан России и самого президента Владимира Путина. Лидер российской партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщил об инициативе, но не захотел разглашать, какие вопросы у депутатов к Сергею Шойгу. Предложение было внесено на рассмотрение Совета Госдумы.



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Источник: https://www.lrt.lt/naujienos/lrt-tyrimai/5/1801961/lrt-tyrimas-nesantuokine-soigu-dukra-gavo-lietuvos-pilietybe
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