Обновленные правила граждан России вступили в силу в Литве с 3 мая 2025 года. Согласно им, россияне, которые в течение трех месяцев более одного раза без веских причин посетят РФ или Беларусь, могут лишиться права на жительство в стране. Как сообщает литовский вещатель LRT, исключения предусмотрены только для транзитных поездок, например, водителями грузовиков, или в случае объективных обстоятельств, не зависящих от личности.

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Такие изменения являются частью закона "Об ограничительных мерах в связи с агрессией против Украины", принятого Сеймом Литвы еще в 2023 году. Закон будет действовать по меньшей мере до 2 мая 2026 года. По данным Департамента миграции, по состоянию на 1 апреля 2025 года вид на жительство в Литве имели 14 652 гражданина России.

Кроме ограничений на пересечение границы, введены и другие мероприятия. Литва не рассматривает новые заявления на национальные и шенгенские визы от граждан РФ и Беларуси, за исключением случаев, когда визовый вопрос занимает МИД. Не принимаются также заявки на временное проживание, если у лица нет действующей визы, выданной Литвой или страной-членом ЕС.

Введены дополнительные проверки при въезде для россиян и белорусов, прибывающих не из стран Евросоюза. Также им запрещено ввозить украинскую гривну, сельскохозяйственную продукцию и корма из РФ или Белоруссии.

Отдельно действует запрет на приобретение недвижимости в Литве гражданами РФ без наличия вида на жительство. Кроме того, литовские законодатели планируют ввести обязательное разрешение для россиян на покупку объектов вблизи стратегически важных инфраструктур, что позволит спецслужбам более эффективно следить за потенциальными рисками.

Портал "Комментарии" писал, что во время переговорного процесса с Россией необходимо применять "жесткий и решительный" подход, а также дипломатические меры, поскольку Москва никогда не выполняла своих обязательств. Такое мнение высказала министр обороны Литвы Довиле Шакалиене в интервью Fox News.