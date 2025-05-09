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Лукашенко накажут за преступления против Украины: принято важное решение

Минск предоставил Москве свою инфраструктуру для полномасштабного вторжения на украинскую землю

сегодня, 15:45
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Клименко Елена

Удерживающий власть в Беларуси без легитимного признания Александр Лукашенко может предстать перед специальным трибуналом, созданным для рассмотрения преступления агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

Лукашенко накажут за преступления против Украины: принято важное решение

Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

В статье говорится, что Беларусь предоставила РФ свою территорию, инфраструктуру и военные объекты для ведения боевых действий, а сам Лукашенко не только позволил это, но и активно способствовал таким действиям. Доказательства его причастности, по мнению экспертов, собрать не составит труда.

Кроме того, Украина планирует доказать участие лидера Северной Кореи Ким Чен Ина в агрессии, хотя это юридически сложнее. Снабжение оружия и боеприпасов РФ не подпадает под определение преступления агрессии, но участие северокорейских военных в боях на территории Курщины может стать основанием для обвинений.

Относительно Ирана известно, что в начале полномасштабной войны иранский Корпус стражей исламской революции координировал атаки беспилотниками по Украине. Однако для предъявления обвинений необходимо доказать прямое участие руководства страны, что сейчас сложно с юридической точки зрения.

Европейский совет ранее поддержал создание специального трибунала для наказания виновных в решении агрессии против Украины, однако Венгрия выразила несогласие с отдельными положениями.

Стоит добавить, что у западных инициаторов трибунала нет возможности судить российских чиновников — Путина, Мишустина и Лаврова — пока они остаются у власти.

Портал "Комментарии" писал, что Российская Федерация уже давно готова к тому, чтобы заключить не просто перемирие в Украине, а настоящий мир. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве после парада Победы.



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