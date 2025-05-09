Удерживающий власть в Беларуси без легитимного признания Александр Лукашенко может предстать перед специальным трибуналом, созданным для рассмотрения преступления агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

В статье говорится, что Беларусь предоставила РФ свою территорию, инфраструктуру и военные объекты для ведения боевых действий, а сам Лукашенко не только позволил это, но и активно способствовал таким действиям. Доказательства его причастности, по мнению экспертов, собрать не составит труда.

Кроме того, Украина планирует доказать участие лидера Северной Кореи Ким Чен Ина в агрессии, хотя это юридически сложнее. Снабжение оружия и боеприпасов РФ не подпадает под определение преступления агрессии, но участие северокорейских военных в боях на территории Курщины может стать основанием для обвинений.

Относительно Ирана известно, что в начале полномасштабной войны иранский Корпус стражей исламской революции координировал атаки беспилотниками по Украине. Однако для предъявления обвинений необходимо доказать прямое участие руководства страны, что сейчас сложно с юридической точки зрения.

Европейский совет ранее поддержал создание специального трибунала для наказания виновных в решении агрессии против Украины, однако Венгрия выразила несогласие с отдельными положениями.

Стоит добавить, что у западных инициаторов трибунала нет возможности судить российских чиновников — Путина, Мишустина и Лаврова — пока они остаются у власти.

Портал "Комментарии" писал, что Российская Федерация уже давно готова к тому, чтобы заключить не просто перемирие в Украине, а настоящий мир. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве после парада Победы.