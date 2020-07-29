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Лукашенко отреагировал на задержание боевиков ЧВК «Вагнера»

Александр Лукашенко заявляет, что Россия оправдывается, что не отправляла боевиков в Беларусь

сегодня, 19:26
Автор:

Татьяна Веремеева
Лукашенко отреагировал на задержание боевиков ЧВК «Вагнера»

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием боевиков частной военной компании "Вагнера". Он назвал это чрезвычайным происшествием.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на "Белта".

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", – сказал Лукашенко.

Он попросил главу КГБ Беларуси Валерия Вакульчика более детально доложить о ситуации.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что едва ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", – сказал президент Беларуси.

При этом он отметил, что у страны нет целей опорочить Россию.

Ранее "Комментарии" писали, что по данным белорусских СМИ, для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов РФ направила туда около 200 наемников ЧВК "Вагнера".


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