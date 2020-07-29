Лукашенко отреагировал на задержание боевиков ЧВК «Вагнера»

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Татьяна Веремеева
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами
Совета безопасности в связи с задержанием боевиков частной военной компании "Вагнера".
Он назвал это чрезвычайным происшествием.
Об этом сообщает "РБК-Украина"
со ссылкой на "Белта".
"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать,
чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не
назовешь", – сказал Лукашенко.
Он попросил главу КГБ Беларуси Валерия Вакульчика более детально доложить о
ситуации.
"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что едва ли
не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные
намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было
все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так
понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие
структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", – сказал
президент Беларуси.
При этом он отметил, что у страны нет целей опорочить Россию.
Ранее "Комментарии" писали, что по данным белорусских СМИ, для дестабилизации
ситуации в Беларуси накануне президентских выборов РФ направила туда около 200
наемников ЧВК "Вагнера".
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