logo

BTC/USD

77635

ETH/USD

2340.12

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Мадяр заговорил о встрече с Зеленским в Украине, но есть один ультиматум: шокирующее заявление
НОВОСТИ

Мадяр заговорил о встрече с Зеленским в Украине, но есть один ультиматум: шокирующее заявление

Петер Мадяр предложил провести встречу с Владимиром Зеленским в июне и предварительно планирует посетить Закарпатье

29 апреля 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Будущий глава правительства Венгрии Петер Мадяр заявил о намерении организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня. Для переговоров он предложил город Берегово в Закарпатье, который, по его мнению, может стать символической площадкой для обновления украино-венгерского диалога и обсуждения чувствительных вопросов двусторонних отношений. О своих планах политик сообщил в Facebook после переговоров с мэром Берегового Золтаном Бабьяком.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что главная идея предстоящей встречи состоит в "перезапуске" сотрудничества между Киевом и Будапештом и формировании новой основы для дипломатических отношений.

Отдельное внимание Мадяр уделил теме прав венгерского национального меньшинства в Украине. Он заявил о необходимости гарантировать этническим венграм на Закарпатье полноценные культурные и языковые возможности, а также прекратить ограничения, которые, по его словам, существуют уже более десяти лет. В то же время политик признал, что шаги, которые Украина предприняла в 2025 году в сфере образования, положительны, но недостаточны для полного решения проблемы.

Также он отметил, что ожидает официального подтверждения и приглашения со стороны украинских властей для проведения встречи именно в Берегово. По его мнению, прямой диалог на территории Закарпатья может способствовать более быстрому достижению компромиссов в сложных вопросах.

Ранее президент Владимир Зеленский комментировал политические изменения в Венгрии и подчеркивал, что Украина готова строить конструктивные отношения с новым правительством при условии взаимного уважения и учета национальных интересов обоих государств.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 29 апреля российские войска вновь совершили воздушную атаку на юг Украины, под ударом оказалась Одесская область, в том числе Измаильский район. Об этом сообщили в оперативном штабе Измаильской райгосадминистрации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости